В Нерюнгри задержан подозреваемый в нападении на девушку

Накануне вечером дежурным пульта централизованной охраны Росгвардии ОВО по Нерюнгринскому району с дежурной части отдела внутренних дел было принято сообщение о том, что в районе одного из санаториев, расположенного в больничном комплексе г. Нерюнгри, совершено разбойное нападение на женщину. С ПЦО информация была передана двум нарядам Росгвардии ОВО, которые незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

К этому времени потерпевшую женщину, у которой в затылочной части головы находился металлический предмет, похожий на нож, осматривали врачи скорой медицинской помощи, после чего сразу госпитализировали ее в медучреждение.

Получив приметы на подозреваемого, сотрудники Росгвардии приступили к патрулированию близлежащего района. В лесном массиве ими была обнаружена сумка потерпевшей и менее чем через полчаса они заметили в районе одного из домов по пр. Геологов молодого мужчину, приметы которого совпадали с данными ориентировки. На штанах и рукавах его одежды имелись пятна бурого цвета, также имелся порез на кисти правой руки.

Подозреваемый – 32-летний житель г. Нерюнгри был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Потерпевшая женщина находится в реанимационном отделении больницы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.