В Нерюнгри вручили награды победителям чемпионата ДФО по вольной борьбе

В спортивно-оздоровительном комплексе «Шахтер» города Нерюнгри завершился чемпионат Дальнего Востока по вольной борьбе. Турнир проходил в течение двух дней на двух коврах. В первый день соревнований прошли предварительные схватки, в которых были определены финалисты во всех десяти весовых категориях. Во второй день состязаний состоялись финальные поединки, по итогам которых были названы победители и призеры чемпионата.

Первое место в командном зачете уверенно завоевала сборная Якутии (главный тренер команды — Владимир Кириллин). На счету якутян — восемь золотых, девять серебряных и четырнадцать бронзовых наград.

Победители и серебряные призеры получили право участвовать в чемпионате России, а также выполнили нормативы мастеров спорта. Таким образом, якутские борцы завоевали на чемпионат России 17 путёвок.

Чемпионами Дальнего Востока стали Арыйаан Тютрин (57 кг), Эдуард Григорьев (61 кг), Иван Ефремов (65 кг), Константин Власов (70 кг), Софрон Софронов (74 кг), Кузьма Сивцев (92 кг), Сергей Сергеев (97 кг) и Евгений Алексеев (125 кг). Еще две золотые медали турнира на счету Максим Дымченко (Амурская область, 79 кг) и Шамиля Абдурахманова (Сахалин, 86 кг).

Награды турнира победителям и призерам турнира вручили первый заместитель министра спорта Якутии Семен Чердонов, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков, заместитель главы Нерюнгринского района Андрей Варламов и директор спортивной школы единоборств «Эрэл» Нерюнгри Алексей Парников.

По нашей просьбе почетные гости прокомментировали состоявшиеся соревнования.

«Турнир прошел на высоком уровне, был хорошо организован. Единственная проблема, с которой столкнулись организаторы, была нехватка гостиниц в Нерюнгри, и это, наверное, надо учесть на будущее. Чемпионат был очень представительным, приехали взрослые спортсмены высокого уровня, в том числе чемпионы России. Мы рады за спортсменов из Якутии, которые выиграли 31 медаль. Борцы из Нерюнгри на турнире также выступили очень достойно. На счету наших ребят пять медалей – две серебряные и три бронзовые. Поздравляю всех победителей с удачным выступлением», — сказал директор спортивной школы единоборств «Эрэл» Алексей Парников.

«Чемпионат Дальнего Востока стал ярким спортивным событием в жизни не только Нерюнгри, но и всей Якутии. Хочу поблагодарить организаторов за отлично проведенный турнир, а участников – за проявленное мужество и спортивное мастерство. Для Якутии вольная борьба – особый вид спорта. С 2010 года Федерацию спортивной борьбы Республики Саха(Якутия) возглавлял лично глава республики Егор Борисов, который очень много сделал для развития этого вида спорта, и продолжает делать это сегодня. Большое внимание вольной борьбе и спорту в целом уделяет глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский. Как известно, 2018-й год в Нерюнгринском районе объявлен Годом здорового образа жизни.