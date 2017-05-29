Сегодня, 29 мая, южный город Якутии Нерюнгри проснулся под белым одеялом.comments powered by HyperComments
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В Нерюнгри вернулась зима
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