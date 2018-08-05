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Красота & Здоровье
5 августа 2018, 20:30
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В Нерюнгри состоялась презентация проекта против онкологических заболеваний

В воскресенье, 5 августа, в Нерюнгри состоялась презентация жизнеутверждающего социального проекта «Рак не приговор! Красота внутри нас».

На крыльце Центра культуры и духовности имени А. С. Пушкина волонтеры разместили черно-белые портреты достойных всеобщего уважения участниц – женщин, у которых диагностированы онкологические заболевания. Здесь было представлено около 50 авторских работ. Акция началась с песни «Жизнь моя», которую на якутском языке талантливо исполнил Кэскил Софронеев.

Автор проекта, известный в столице Южной Якутии фотограф и резидент-бизнес инкубатора Мила Усенко со слезами на глазах рассказала о стойкости, воле к выздоровлению и высокой социальной активности своих прекрасных героинь. Соорганизатор, менеджер проектов бизнес-инкубатора города Нерюнгри Светлана Бушель раскрыла часть секретов, связанных с подготовкой мероприятия. Участницам, которые смогли посетить презентацию, вручили цветы.

Необходимо отметить, что проект «Рак не приговор! Красота внутри нас» получил развитие во многом благодаря сотрудникам Нерюнгринской районной центральной больницы.  Исключительно на добровольной основе врачи учреждения приняли участие в фотосессиях ив проведении финальной акции. Так, фотомоделями стали женщины-врачи с онкологическими заболеваниями, а также те, у кого были обнаружены доброкачественные опухоли. Эти доктора хорошо информированы о рисках развития рака и считают важным рассказать о них обществу.

Презентация проекта «Рак не приговор! Красота внутри нас» была подготовлена и проведена при содействии нерюнгринских медиков. Особые слова благодарности – заведующей отделения переливания крови Елене Мантровой. В роли ведущего хорошо проявил себя фельдшер станции скорой помощи Роман Ильченко. В исполнении врача-терапевта поликлиники для взрослых Диониса Шилкова на английском языке прозвучала песня «Спящее солнце».

Затаив дыхание, присутствующие слушали тихий голос участницы проекта, врача-трансфузиолога и педиатра Лидии Вордатовой. Они прочла почти символичное для Нерюнгри стихотворение Ирины Серебряковой «Я просто есть и это классно». Неожиданным подарком участницам, в том числе и Лидии, оказалось стихотворение  Ольги Коньковой «Я пригласила жизнь свою на чай». От имени коллектива отделения переливания крови его прочла фельдшер-лаборант Василина Бурая.

Значимым моментом стала приветственная речь главного врача Серебряноборской больницы Гаврилы Иванова. Он отметил, что проект «Рак не приговор! Красота внутри нас» преследует крайне важные, правильные,  цели: обращает внимание на актуальность психологического сопровождения онкобольных. Участница проекта, врач-терапевт соматического корпуса нерюнгринской больницы Полина Конопацкая исполнила оптимистичную песню «Давайте жить».

Завершил презентацию флэш-моб. Волонтеры популярного в Нерюнгри социального детского проекта «Наш двор» из белых букв составили название проекта. Собравшиеся возле ЦКиД в знак солидарности с идеей отпустили в небо воздушные шары. Сфотографировавшись на память, участницы и организационная группа проекта «Рак не приговор!» сели в белоснежный лимузин и отправились на прогулку. Общаясь, они снова согласились с тем, что, несмотря на испытания, с которыми может столкнуться каждый человек, жизнь по-настоящему прекрасна.

Источник: Тамара Юрченко. Фото автора
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