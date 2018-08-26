В Нерюнгри собутыльник обокрал уснувшего хозяина

В ОМВД России по Нерюнгринскому району по факту кражи обратился 29- летний местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний уроженец Тюменской области.

Установлено, что двое мужчин распивали в квартире алкогольные напитки, вскоре один из них уснул. Его товарищ решил воспользоваться сложившейся ситуацией и похитил у спящего друга его дорогие часы и банковскую карту. Обнаружив пропажу утром, потерпевший обратился в полицию.

Злоумышленника задержали в другом поселке. Он снял с похищенной карты 8000 рублей, а часы успел сбыть. Общая сумма ущерба составило 28000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».