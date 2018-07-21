В Нерюнгри реализуют социальный проект для женщин с онкозаболеваниями

В Нерюнгри реализуют социально-значимый проект «РАК не приговор! Красота внутри нас», призванный показать, что женщины с онкологическими заболеваниями могут быть счастливыми и радоваться каждому мгновению своей жизни. В свою очередь, окружающие люди должны с пониманием относиться к ситуации, в которой оказались эти замечательные представительницы прекрасной половины человечества.

Автором идеи является индивидуальный предприниматель, резидент-бизнес инкубатора города Нерюнгри, фотограф Мила Усенко, соорганизатором – менеджер проектов бизнес-инкубатора Светлана Бушель. О том, чтобы сделать серию тематических фотографий, героинями которых станут онкобольные, Мила Усенко задумалась еще полтора года назад. Она познакомилась с женщиной, которая была настолько очаровательна, активна и так хотела наслаждаться жизнью, что опытный фотограф просто не имел права оставить такую модель без внимания.

К реализации серьезного по теме и глобального по проблематике проекта приступили в июле 2018 года. Особую сложность представлял подбор участниц. Не секрет, что люди с онкологическими заболеваниями зачастую стараются не афишировать свой диагноз, опасаясь, что их не поймут – и это еще одна сторона проблемы, которую затрагивает Мила Усенко с единомышленниками. Тем не менее, милых дам, которые не испугались общественного внимания, оказалось достаточно.

Сейчас Мила Усенко, при содействии Светланы Бушель, проводит выездные фотосессии. Съемки проходят в Нерюнгри и его окрестностях, на фоне живописных северных пейзажей. В рамках творческого процесса Мила Усенко раскрывает характер и обаяние, показывает жизнелюбие, стойкость, внешнюю и внутреннюю красоту своих героинь. В непринужденной доброжелательной атмосфере все чувствуют себя просто, естественно и быстро раскрепощаются. Съемочные дни сами по себе дарят им огромное количество положительных эмоций и ярких впечатлений, а что уж говорить о фотографиях!..

Изначально Мила Усенко планировала делать их черно-белыми: чтобы у девушек были «равные возможности» показать себя. Тем не менее, многочисленные посетители социальных сетей, где автор «РАК не приговор! Красота внутри нас» размещает свои работы, захотели увидеть и цветные фотографии. По их мнению, разнообразие красок и их оттенков поможет наиболее полно передать индивидуальность героинь. Это справедливо: теперь в цвете будут представлены и групповые фотографии участниц. Финальным мероприятием проекта станет презентация, в рамках которой увидеть фотографии смогут и жители Нерюнгри.

Героини отмечают важную социальную составляющую идеи, охотно делятся опытом и переживаниями, чтобы как можно лучше информировать о проблеме окружающих. Вот что говорит, например, Людмила Денисова: «У меня рак. В январе 2017 года почувствовала себя некомфортно и обратилась за медицинской помощью к приезжим специалистам. Сразу мне ничего не сказали, а предложили сдать анализы. Согласно результатам, все было хорошо. Но в мае, уже во Владивостоке, у меня нашли значительную по величине опухоль. Я прошла химиотерапию и лучевую терапию в Якутске. Во Владивостоке мне сделали 3 операции.

Стоя в очередях в больнице я видела упавших духом людей. Многие женщины надевали на голову старые, выцветшие платки, избегали покупать наряды. Мне кажется, так неправильно. Оставаться женщиной можно всегда. Никому из людей не узнать чего-то тайного, что поможет не заболеть раком, но сегодня я уже понимаю, что через все можно пройти. После постановки диагноза жизнь не заканчивается, она есть.

Нужна поддержка друзей, близких, родных. Не бойтесь – от вас никто не отвернется. Расскажите им о своей болезни. Реально помогает, когда люди не дают тебе скучать в принципе, наедине с бедой не оставляют даже после терапии, когда чувствуешь себя неважно. И это очень много».