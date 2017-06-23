В Нерюнгри произошел пожар

22 июня в 13.25. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на пр. Геологов в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя пять минут после поступления вызова, горела снаружи дома. В результате пожара огнём повреждена стена дома на площади 8 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. В тушение пожара были задействованы 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Огнеборцами спасен жилой дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!