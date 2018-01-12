В Нерюнгри открыт Центр обслуживания потребителей

В первые дни 2018 года в Нерюнгри открылся Центр обслуживания потребителей (ЦОП) ПАО «Якутскэнерго».

Центр расположен по адресу: ул. Ленина, 6. Здесь можно оплатить жилищно-коммунальные услуги, заключить договор энергоснабжения, получить консультацию специалиста. С понедельника по пятницу в ЦОПе работает 8 касс с 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов, без перерыва на обед. Новшество – окно №9, где потребители могут получить консультации.

– Нерюнгри – второй по величине город Якутии. Энергетики постоянно стремятся найти новые подходы к работе с потребителями, повышают качество предоставляемых услуг. Преимущества данного ЦОПа в том, что он находится в центре южно-якутского города, здесь удобная транспортная схема. Мы не раз слышали сетования горожан, что им неудобно добираться до прежнего пункта платежей, поэтому новое место выбрали с учетом мнения граждан, – отмечает Сергей Осипов, начальник Нерюнгринского отделения Энергосбыта. Мы стремимся к тому, чтобы работа Центра отвечала современным стандартам обслуживания клиентов.

Открытие ЦОПа в Нерюнгри – новый этап в развитии отношений между энергокомпанией и ее клиентами. «Якутскэнерго» постоянно работает над улучшением качества обслуживания потребителей. Подобные центры успешно зарекомендовали себя в Якутске и Ленске.