В Нерюнгри осужден пьяный угонщик

Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Нерюнгри. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.

В ходе судебного заседания установлено, что в феврале 2018 года гражданин А.,будучи судимым за совершение тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью прокатиться, совершил угон автомобиля марки «Мицубиси Паджеро». В дальнейшем не справившись с управлением, допустил столкновение с другим автомобилем, после чего попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции государственного обвинителя Нерюнгринский городской суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.