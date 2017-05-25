В Нерюнгри оштрафованы строительные фирмы

Прокуратура г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) провела проверку исполнения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Установлено, что в рамках реализации республиканской программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» в ноябре 2015 года между администрацией Нерюнгринского района и ООО «Орион Строй+» заключено 2 муниципальных контракта на строительство в срок до 31.12.2016 двух 18-ти квартирных жилых домов.

В нарушение условий контрактов, прав и законных интересов граждан, подлежащих переселению из аварийного фонда, обществом должных мер по своевременному выполнению муниципальных контрактов не принято, работы по строительству домов в установленный срок не завершены. На момент прокурорской проверки их строительная готовность составила 58 и 59 % соответственно.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой при проверке исполнения муниципального контракта заключенного администрацией Нерюнгринского района с ООО «Альянс-2005» на строительство четырех 24-квартирных жилых домов. Их готовность на момент проверки составила около 92 % при сроке сдачи объектов до 31.12.2016.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителей обществ и самих юридических лиц административные дела по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

Суд согласился с позицией прокурора и наложил на ООО «Орион Строй+», ООО «Альянс-2005» и их руководителей штрафы в общей сумме 510 тыс.рублей.