В Нерюнгри обсудили вопросы замены лифтов

В Нерюнгри 4 июля прошло совещание с представителя Карачаровского механического завода с участием Леонида Шибаева – генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия), Леонида Олейника – главы города Нерюнгри. Главный вопрос, который обсудили участники встречи – согласование сроков, объемов и выполнение работ по замене лифтов.

В ходе совещания были освещены проблемы по производству работ собственными силами с привлечением местных ресурсов, на которые делаются основные акценты для привлечения дополнительных средств в местный бюджет, также рассмотрены вопросы по транспортировке лифтов до г Нерюнгри. Следует отметить, что Карачаровский механический завод крупнейшее российское предприятие полного цикла по производству и обслуживанию лифтового оборудования.

Все оборудование и новые лифты, которые в скором времени прибудут по железной дороге в Нерюнгри будут размещены на территории АО ХК «Якутуголь». Также обсуждался вопрос возможного привлечения Новосибирских монтажных компаний, в таком случае объем работ будет выполнен до конца 2017 года. График работ в обязательном порядке согласуется с Фондом капитального ремонта. Они выполняются «под ключ». В период замены лифтового оборудования в домах лифты вынужденно будут остановлены на срок от 25 до 35 дней. За указанное время ремонтная бригада должна завершить все основные работы: демонтаж старого лифтового оборудования; замену обрамлений дверей шахты; замену двери машинного отделения и крышки монтажного люка в нем; монтаж современного лифтового оборудования. При этом новая кабина обязательно будет антивандальной. После того, как установленный лифт пройдет полное техническое освидетельствование, его вводят в эксплуатацию. Гарантия – 5 лет. Демонтированные лифты по акту приема будут переданы в управляющие компании, которые какие-то элементы используют в быту, остальное будут утилизировать.

Напомним, что Республика Саха (Якутия), вошла в разработанный Общественным Советом при Минстрое России масштабный проект ускоренной замены лифтов в жилищном фонде, получивший в мае 2017года статус ведомственного проекта Минстроя России.

В результате профессиональной работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Саха (Якутия) и проведенных в июне аукционов, до конца 2017 года будет заменено 167 лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах муниципальных образований Нерюнгри и Мирный, что позволит значительно повысить уровень безопасности и комфорта проживания более 25 000 граждан.