В Нерюнгри неосторожный курильщик устроил пожар в квартире

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 августа 2018 г. в 17.47. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в жилом доме на пр. Ленина г. Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через пять минут, из окна шел дым. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи в квартире на площади 1 кв.м. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Ущерб устанавливается.