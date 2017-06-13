В Нерюнгри наказан глава поселка?

Прокуратура г. Нерюнгри провела проверку соблюдения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что на основании обращения депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов, в марте 2017 года главой МО «Поселок Серебряный Бор» принято решение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении одного из обществ с ограниченной ответственностью, о чем издано соответствующее распоряжение, создана комиссия.

В нарушение требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановая выездная проверка в отношении субъекта предпринимательской деятельности проведена без согласования с прокуратурой города Нерюнгри.

Прокуратура города возбудила в связи с этим в отношении главы поселка дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностным лицом органа местного самоуправления требований законодательства о муниципальном контроле).

По результатам его рассмотрения глава муниципалитета признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением соответствующего наказания.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.