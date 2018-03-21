В Нерюнгри изверги ранили ножом и ограбили 80-летнего старика

Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 2 жителей Республики Хакасия. Подсудимый М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 (кража), п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище). Подсудимый С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 175 (заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), п. «в» ч. 2 ст. 161 (грабеж с незаконным проникновением в жилище), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище).

В ходе судебного заседания установлено, что в конце декабря 2016 года подсудимые пришли в квартиру 80-летнего потерпевшего с просьбой позвонить с его телефона. Во время нахождения в квартире потерпевшего один из подсудимых тайно похитил электрическую дрель, которую совместно со вторым участником продал. Вечером того же дня, после распития спиртных напитков, подсудимые вернулись к квартире потерпевшего с целью совершения кражи имущества. При этом, подсудимый М. проник в квартиру через балкон, выбив дверь ногой, и в ходе завязавшейся борьбы нанес потерпевшему ножевые ранения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, после чего впустил в квартиру С., который открыто похитил 12 000 рублей. После того, как потерпевшего доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи, подсудимые М. и С. вновь проникли в указанную квартиру через балкон, где похитили имущество потерпевшего.

Ранее подсудимые неоднократно отбывали наказание в виде реального лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Республики Хакасия, отягчающим наказание обстоятельством у подсудимых является наличие особо опасного рецидива преступлений.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого М. к 10 годам лишения свободы, а подсудимого С. к 6 годам лишения свободы с отбыванием обоими наказания в исправительной колонии особого режима.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.