В Нерюнгри бывший ГИБДД-шник предстанет перед судом 

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего помощника дежурного дежурной части отдельной роты ДПС ГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому району. Мужчина обвиняется следствием в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, обвиняемый, зная о том, что стоимость транспортных средств, ввезенных на территорию РФ в виде запасных частей и собранных кустарным способом значительно ниже легальных автомобилей, а также, что их эксплуатация запрещена на всей территории РФ, решил приобретать такие автомобили, придавать им легальный вид с целью личной эксплуатации.

Реализовал свой преступный умысел сотрудник полиции путем предварительной постановки на учет в ГИБДД транспортных средств более поздних годов выпуска, не представляющих особой материальной ценности.

После этого, в период с декабря 2014 по ноябрь 2015 года помощник дежурного, из корыстной и иной личной заинтересованности, неоднократно с помощью неправомерно полученных паролей администратора, не имея на то полномочий, осуществил вход в автоматизированную информационную систему «Автотраснпорт» и внес в ранее созданные, в установленном законом порядке, карточки учета реестра регистрации транспортных средств ГИБДД заведомо ложные сведения о технических характеристиках и номерных агрегатах принадлежащих ему транспортных средств.

В результате преступных действий помощник дежурного в нарушение действующих нормативных документов обеспечил беспрепятственную эксплуатацию вышеуказанных транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности дорожного движения, тем самым подверг опасности неопределенный круг лиц. Также сбывшему сотруднику вменяется тот факт, что он вмешался и нарушил установленный законом порядок организации и осуществления учета и контроля технического состояния транспортных средств, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства в сфере безопасности дорожного движения, охраны жизни и здоровья граждан.

Свою вину в совершенных противоправных деяниях обвиняемый признал.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, после поступления материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела собственной безопасности МВД, в следственные органы.