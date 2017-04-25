В Намском улусе ведутся поиски пропавшего инвалида

23 апреля на пульт оперативного дежурного ГКУ «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение что с житель с. Аппаны Намского улуса, инвалид 2 группы вышел 20 апреля из дому в направлении с. Салбан Намского улуса где до настоящего момента не появился. В ходе проверки заявления полицией установлено, что 21 апреля 2017 года пропавшего видели в местности Буер-Куель в 15 км от с. Аппаны.

24 апреля с раннего утра к месту поиска на вездеходе была направлена оперативная группа спасателей, возглавил поисковые работы начальник управления поисково-спасательных работ Службы спасения Якутии Нюргустан АНДРЕЕВ. После оперативного совещания на месте совместно с представителями правоохранительных органов, органов власти, была выработана схема поисково-спасательных мероприятий. Первый день совместно с полицией, местными жителями поиски не дали результатов. Учитывая сложный рельеф местности и труднодоступность, руководством Службы спасения было принято решение об усилении группировки спасателей до 16 человек и увеличением вездеходной техники. Кроме этого для поиска был привлечен волонтер Якутского отделения «Россоюзспаса» с личным квадрокоптером, при помощи которого будет проводиться поиск с воздуха.

Источник: Пресс-служба Службы спасения Республики Саха (Якутия).