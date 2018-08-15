В Намском улусе локализован один лесной пожар

Как сообщил заместитель руководителя Департамента по лесным отношениям РС(Я) Джулустан Хон, на территории Намского улуса локализован один пожар на общей площади 80,0 га.

В тушении пожара были задействованы 75 человек из Якутского, Сангарского, Покровского и Таттинского авиаотделений ГБУ «Авиалесоохрана» и пожарно-химической станции, два трактора и вертолёт Ми-8 с Якутского авиаотделения.

Согласно плану лесоавиационных работ, на авиапатрулирование задействовано 6 воздушных судов: три самолёта Ан-2 патрулируют вилюйскую группу районов, а также территории Горного, и Ленского авиаотделений, два самолёта Cessna 182 – территории Мирнинского, Алданского районов, самолёт Da-40 – территорию Якутского авиаотделения.

По состоянию на 8.00 утра 15 августа в зоне контроля лесных пожаров действуют 27 лесных пожаров, по которым Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РС(Я) принято решение по приостановлению работ по тушению. Тушение этих пожаров приостановлено, так как отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение значительно превышают прогнозируемый вред.

На контроле в системе ИСДМ-Рослесхоз находится 128 термических точек.