В Намском районе воры забрались на ферму и украли свинью

В дежурную часть ОМВД России по Намскому району поступил звонок от работников фермерского хозяйства, располагающегося на окраине села. Они сообщили о том, что на ферме произошла кража. Также заявители пояснили полицейским, что заметили двух подозрительных мужчин, которые скрылись на автомобиле.

Полицейские задержали подозреваемых уже на следующий день и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Установлено, что 28 и 30-летние ранее судимые мужчины подготовились к краже заранее. Для этого злоумышленники подготовили машину и охотничье ружье. Ночью они проникли на территорию фермы и выстрелили в одну из свиней из ружья. После чего похитили бензопилу, которую нашли в коровнике. Затем мужчины погрузили похищенное в машину и покинули место преступления.

Похищенное изъято. Подозреваемые свою вину признали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.