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Происшествия
30 июля 2017, 10:21
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Трагедия на Лене: найдено второе тело

Стало известно, что найдено второе тело одного из находившихся в лодке пассажиров, это Находкина Марина Александровна. Таким образом, в результате опрокидывания лодки два человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что утром к одному из островов прибило тело Пестряковой Альбины Афанасьевны — начальника отдела судебных приставов по Намскому району. Сейчас пропавшими без вести остаются два человека, это хозяин моторной лодки — Никонов Александр Саввич — житель села Тюбя и Сивцева Мария Иванова секретарь мирового суда по Намскому району.

Напомним, что около двух часов ночи 29 июля на реке Лена в Намском районе вблизи острова «Некада», что в 30 километрах от села Тюбя, произошло опрокидывание лодки в которой находилось шесть человек. По мнению главного спасателя республики Николая Находкина причиной случившегося могли стать погодные условия. Место, где произошла трагедия, это слияние рек Лена и Алдан. Здесь почти всегда есть шторм. Именно он мог стать причиной опрокидывания лодки.

По факту опрокидывания моторной лодки и исчезновению людей Намским межрайонным следственным отделом СКР по Якутии проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Источник: http://yakutsk.ru/news/accidents/v_namkom_rayone_naydeno_vtoroe_telo_passazhira_perevernuvsheysya_lodki/
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