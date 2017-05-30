В Намском и Кобяйском районе продолжаются поиски двух мужчин

27 мая в ГКУ «Служба спасения РС(Я)» поступило заявление о пропаже двух человек, которые выехали вечером 25 мая из с. Намцы на моторной лодке в п. Ситтэ Кобяйского улуса и до места не доехали. В тот же день оперативная группа спасателей под руководством спасателя 2 класса Батыра Сейдалова на катере выехали на поиски мужчин.

По собранным данным, крайний звонок по сотовой связи был сделан из с. Намцы о том что они выехали, с тех пор контактов с ними не налажено. По прибытию к предполагаемому району ЧС спасателями были определены маршруты поиска. Для разведки с воздуха труднодоступных мест из числа волонтеров «Россоюзспаса» была использована малая авиация, совершенно два вылета под руководством начальника управления поисково-спасательных работ Нюргустаном Андреевым.

Кроме этого, на мелких протоках забитых льдом и непроходимых для катеров и лодок, для обследования территории используется квадрокоптер «Россоюзспаса». Совместно со спасателями в поисках активно участвуют местные жители, друзья и родственники пропавших мужчин, помощь оказывает местная администрация.

Сегодня в г. Якутске в 10 ч утра руководитель Службы спасения Якутии Николай Находкин провел оперативное совещание по координации действий в Намском и Кобяйском улусах, в котором приняли участие глава Кобяйского улуса Игнатий Спиридонов и заинтересованные лица. По результатам совещания было принято решение о привлечении дополнительных сил на поисково-спасательные работы, Сегодня в с. Тюбятцы Намского улуса будет развернут оперативный штаб. На берегу реки поставят палаточный лагерь, где поисковики смогут отдохнуть, организовать заправку топливом и скоординировать свои действия. На данный момент поиск идет тремя лодками и завтра к поискам подключатся еще две.

Вниманию рыбаков, охотников с 1 по 4 июня открывается охота на турпанов, всем находящихся на реке Лена и ее притоках в Намском и Кобяйском улусах Служба спасения Якутии обращается к вам: в случае обнаружения на воде или на берегу:

Лодки «Крым» камуфляжного цвета госномер Р-55-42 ЯА или Р 36-70 ЯА с мотором Ямаха-40; 2 — желтых спасательных жилета и 1 камуфляжный. Были одеты гр. С — спецовка дорожная с оранжевыми вставками и светоотражателями, шапка -ушанка пуховая серая, гр. А — спецовка камуфляжная, черные сапоги и вязанная черная шапка, сообщить представителям органов власти или по телефону Службы спасения (4112) 45-90-19 круглосуточно.

Не лишим будет напомнить: В целях предупреждения гибели и травматизма людей, что основными причинами несчастных случаев на воде являются: несоблюдение правил безопасности на маломерных судах. Не всегда можно разглядеть коряги и бревна, плывущие по течению с подтопленных территорий. Опасна в это время и езда по протокам рек, подтаявшие льдины иногда не видимы, наткнувшись на подобную, лодка может получить пробоину или перевернуться. Спасательный жилет или специальный плавающий костюм (поплавок) поможет вам выжить.