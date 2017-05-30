В Намском и Кобяйском районе продолжаются поиски двух мужчин

27 мая в ГКУ «Служба спасения РС(Я)» поступило заявление о пропаже двух человек, которые выехали вечером 25 мая из с. Намцы на моторной лодке в п. Ситтэ Кобяйского улуса и до места не доехали. В тот же день оперативная группа спасателей под руководством спасателя 2 класса Батыра Сейдалова на катере выехали на поиски мужчин.
По собранным данным, крайний звонок по сотовой связи был сделан из с. Намцы о том что они выехали, с тех пор контактов с ними не налажено. По прибытию к предполагаемому району ЧС спасателями были определены маршруты поиска. Для разведки с воздуха труднодоступных мест из числа волонтеров «Россоюзспаса» была использована малая авиация, совершенно два вылета под руководством начальника управления поисково-спасательных работ Нюргустаном Андреевым.
Кроме этого, на мелких протоках забитых льдом и непроходимых для катеров и лодок, для обследования территории используется квадрокоптер «Россоюзспаса». Совместно со спасателями в поисках активно участвуют местные жители, друзья и родственники пропавших мужчин, помощь оказывает местная администрация.
Сегодня в г. Якутске в 10 ч утра руководитель Службы спасения Якутии Николай Находкин провел оперативное совещание по координации действий в Намском и Кобяйском улусах, в котором приняли участие глава Кобяйского улуса Игнатий Спиридонов и заинтересованные лица. По результатам совещания было принято решение о привлечении дополнительных сил на поисково-спасательные работы, Сегодня в с. Тюбятцы Намского улуса будет развернут оперативный штаб. На берегу реки поставят палаточный лагерь, где поисковики смогут отдохнуть, организовать заправку топливом и скоординировать свои действия. На данный момент поиск идет тремя лодками и завтра к поискам подключатся еще две.
Вниманию рыбаков, охотников с 1 по 4 июня открывается охота на турпанов, всем находящихся на реке Лена и ее притоках в Намском и Кобяйском улусах Служба спасения Якутии обращается к вам: в случае обнаружения на воде или на берегу:
Лодки «Крым» камуфляжного цвета госномер Р-55-42 ЯА или Р 36-70 ЯА с мотором Ямаха-40; 2 — желтых спасательных жилета и 1 камуфляжный. Были одеты гр. С — спецовка дорожная с оранжевыми вставками и светоотражателями, шапка -ушанка пуховая серая, гр. А — спецовка камуфляжная, черные сапоги и вязанная черная шапка, сообщить представителям органов власти или по телефону Службы спасения (4112) 45-90-19 круглосуточно.
Не лишим будет напомнить: В целях предупреждения гибели и травматизма людей, что основными причинами несчастных случаев на воде являются: несоблюдение правил безопасности на маломерных судах. Не всегда можно разглядеть коряги и бревна, плывущие по течению с подтопленных территорий. Опасна в это время и езда по протокам рек, подтаявшие льдины иногда не видимы, наткнувшись на подобную, лодка может получить пробоину или перевернуться. Спасательный жилет или специальный плавающий костюм (поплавок) поможет вам выжить.comments powered by HyperComments