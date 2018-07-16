В Намский улус направлена вторая бригада Минэкологии для тушения пожаров

По оперативным данным Дирекции биоресурсов и особо охраняемых природных территорий Минэкологии РС(Я) на 16 июля ведутся работы по тушению лесного пожара на территории ресурсного резервата «Белоозерский»в Намском улусе.

В настоящее время пройдено огнем 4000 га, из них 2000 гасоставил лесной массив. В тушении лесного пожара работают 58 человек, в том числе 26 из авиационно-пожарной службы, 32 –мобилизованных.

14 июля Дирекцией направлена вторая мобильная бригада в составе 9 госинспекторов из Намского, Хангаласского,Мегино-Кангаласского улусов и сотрудников аппарата. В настоящее время группа работает на восточной кромке.

В тот же день на «Белоозерский» выехала комиссия из числа представителей ФБУ «Авиалесоохрана» (Москва), Минэкологии РС(Я) и администрации Намского улуса с целью организации тушения лесных пожаров в Намском улусе и принятия решенийпо выходу из сложившейся ситуации.

В круглосуточном режиме работает оперативный штаб Минэкологии РС(Я), лесопожарная обстановка на особо охраняемых природных территорий республики находится под контролем.