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13 сентября 2018, 14:57
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В Намцах задержан огородник, сбывавший знакомым марихуану

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Намскому району выявлен факт незаконной реализации наркотического вещества растительного происхождения. По оперативной информации установлен подозреваемый, им оказался ранее судимый 33-летний местный житель одного из сел района.

Установлено, что подозреваемый собрал дикорастущую коноплю и изготовил наркотическое вещество «марихуана» на территории своего участка. Затем он сбыл часть вещества знакомым.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия). Фото взято из открытых источников.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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