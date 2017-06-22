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22 июня 2017, 19:08
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В Намцах установлен памятник Максиму Аммосову

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича АММОСОВА, на его родине в день национального праздника Ысыах, 21 июня 2017 года, состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся сыну Якутии.

В Намском улусе 2017 год объявлен Годом Максима Кировича Аммосова в честь 120-летия со дня его рождения. Для увековечения памяти одного из основателей государственности Якутии и Кыргызстана произведена реконструкция Площади имени Максима Аммосова с установкой памятника.

В церемонии открытия памятника приняли участие председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений ЧЕКИН, внук М.К. Аммосова Максим АММОСОВ, официальная делегация Кыргызстана во главе советником президента Кыргызской Республики Мирой КАРЫБАЕВОЙ, гость из Республики Казахстан Ляйля СЫРЫМБЕТОВА, глава муниципального образования «Ленский наслег» Андрей НОВГОРОДОВ, народные депутаты, члены Правительства, представители исполнительных органов государственной власти республики, главы поселений муниципального образования “Намский улус”, представители общественности, научных учреждений республики, предприятий, организаций, школьники и жители Намского улуса.

Под громкие аплодисменты собравшихся красную ленту разрезали председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин, внук М.К. Аммосова Максим Аммосов, глава муниципального образования “Намский улус” Александр АТЛАСОВ, президент Международной общественной организации “Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова” Аскар АЙТМАТОВ.

Глава муниципального образования “Намский улус” Александр Атласов поздравил всех с открытием обновленной площади и выразил огромную благодарность руководству республику за поддержку всех начинаний в увековечении памяти легендарного сына Намской земли.

Александр Атласов за активное участие в реконструкции площади и установке памятника Максиму Аммосову Почетной грамотой главы муниципального образования “Намский улус” наградил Анатолия АФАНАСЬЕВА (ООО “Легионстрой”).

В своем выступлении спикер Ил Тумэна Александр Жирков подчеркнул, что знаменательное событие свидетельствует о том, что земляки гордятся свои выдающимся сыном и память о нем передается из поколения в поколение.

Александр Жирков обратил внимание на то, что вчера официальная делегация Кыргызской Республики начала Дни культуры в нашей республике именно с возложения цветов памятнику Максиму Кировичу Аммосову на площади перед Медицинским институтом СВФУ имени Максима Кировича Аммосова. «Это глубокая дань признательности кыргызского народа выдающемуся сыну якутского народа, который стоял у истоков государственности наших братских народов», — сказал спикер Ил Тумэна.

Председатель якутского парламента напомнил о том, что в рамках Дней кыргызской литературы в Якутии в 1966 году в Намский улус приехала делегация в составе известных писателей. Гости побывали в селе Хатырык — на родине Максима Аммосова, имя которого тогда только возвращалось народу, где встретились с колхозниками, детьми. В знак дружбы народов на намской земле установили сэргэ с памятной табличкой «Участникам Недели кыргызской литературы» с именами гостей.

«С тех пор прошло более полувека, но в Кыргызстане чтят имя Максима Аммосова и проводится большая работа по увековечению его памяти»,- заметил парламентарий. В честь Максима Аммосова названа одна из улиц в г. Бишкек, написаны книги, пьесы, театральные постановки, на здании Правительственного дома открыта мемориальная плита с его барельефом. В центре столицы Республики Кыргызстан установлен мемориальный бюст выдающегося сына народа саха.

Александр Жирков призвал участников церемонии поприветствовать сына великого писателя-гуманиста Чингиза Айтматова Аскара Чингизовича Айтматова.

«В 1937 году, приехав в Киргизию, Максим Аммосов выступил в защиту деда Аскара Айтматова, отца Чингиза Айтматова Торекула АЙТМАТОВА, других репрессированных представителей национальной интеллигенции, сам пал жертвой жестокого произвола», — подчеркнул спикер Ил Тумэна.

«Наши народы объединяют имена Максима Аммосова, Торекула Айтматова, Чингиза Айтматова как символ наших общих истоков духовности», — резюмировал Александр Жирков.

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин отметил, что этот памятник является еще одним свидетельством того, насколько якутяне уважают историю республики, чтят память выдающихся земляков. Евгений Чекин выразил уверенность в том, что память о Максиме Кировиче Аммосове будет жива в сердцах благодарных якутян всегда.

Советник президента Кыргызской Республики, руководитель делегации Кыргызской Республики Мира Карыбаева, приветствуя собравшихся, сказала, что с большой честью и гордостью делегация Кыргызской Республики, куда входят видные общественные деятели, руководители творческих союзов, ряда государственных учреждений, прибыла в Якутию для участия в Днях литературы и искусства Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия), которые проводятся в рамках 120-летия со дня рождения видного политического деятеля начала XX века Максима Кировича Аммосова, который остался в памяти не только якутского народа, но и в памяти кыргызского народа одним из отцов-основателей государственности.

Мира Карыбаева отметила, что работа по увековечению памяти Максима Кировича Аммосова в Кыргызстане будет продолжаться.

Внук Максима Кировича Аммосова Максим Аммосов в своем выступлении сказал: «Наша семья: мама, две ее сестры и мы, следующее поколение, все воспитаны на памяти, воспоминаниях о Максиме Кировиче. Я первый раз приехал сюда, когда мне было 16 лет, хотел приобщиться к Якутии, якутскому наслегу, и увидел воочию эту землю, о которой столько слышал».

Максим Аммосов остановился на вкладе деда в развитие социально-экономического развития Якутии, Кыргызстана, Казахстана.

«Он был очень харизматичным, разносторонним человеком, владел языками, любил петь. Все свои способности, свой талант принес на алтарь служения людям. Он так мечтал, чтобы Якутия развивалась, чтобы люди, живущие здесь, могли радоваться жизни. Сегодня за современную Якутию сердце радуется, потому что мечты моего деда исполнились», — сказал внук выдающегося человека.

Президент Международной общественной организации “Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова”, сын выдающегося писателя Чингиза Айтматова Аскар Айтматов, обращаясь к участникам торжества, отметил:
«Для меня большая честь в составе кыргызской делегации находится на открытии памятника Максиму Аммосову. Эта наша общая историческая память. Известно, что народ, который не помнит прошлое, не имеет будущее. Слава богу, и кыргызы, и якуты помнят свое прошлое, отдают должное тем выдающимся людям, которые сыграли большую роль в построении государственности. Это нас объединяет, нас также объединяет понимание того, что именно, благодаря таким людям, как Максим Аммосов, и Кыргызстан, и Россия являются демократическими государствами, которые уверенно смотрят в свое будущее. Благодаря Аммосову, Якутия является одним из самых благословенных регионов огромной России».

«Сегодняшнее наше появление здесь на открытии памятника во многом заслуга большого друга Кыргызстана Александра Николаевича Жиркова. Также ему принадлежит большая заслуга в том, что он дал новый импульс развитию наших отношений. Те мероприятия, которые проходят сейчас — культурные выступления, выставки, выступления мастеров искусств, это как бы приглашение к тому, чтобы Кыргызстан и Якутия начали активный диалог, активное сотрудничество, сделали первые шаги к тому, чтобы лучше знать друг друга. Хотелось бы, чтобы за этими первыми шагами последует более активные связи во всех сферах между Якутией и Кыргызстаном. Мы на это надеемся», — подчеркнул Аскар Айтматов.

Церемония завершилась возложением цветов к памятнику Максиму Кировичу Аммосову.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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