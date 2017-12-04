В Намцах собаки напали на девочку: животные волочили ребенка по снегу на протяжении 27 метров

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту получения травм от укусов собак 8-летней девочкой.
Следствием установлено, что 17 ноября 2017 года около 17 часов в селе Намцы школьница возвращалась от подруги домой и на улице Колхозная подверглась нападению четырех собак.
В результате произошедшего школьница получила укушенные раны лица, рук и головы, с нее спала верхняя одежда – шапка, шарф и рукавицы.
Следователи установили, что животные волочили девочку по снегу на протяжении 27 метров.
Когда собаки разбежались, школьница самостоятельно дошла до дома, где во дворе ее обнаружил брат. Дети отправились к бабушке, и по дороге их подобрал односельчанин на автомашине, который доставил детей в больницу.
В тот же вечер потерпевшую девочку доставили в г. Якутск и госпитализировали в ожоговое отделение больницы.
Медиками был поставлен диагноз — укушенные раны обеих рук, лица и головы, обморожение кистей обеих рук 2-3 степени. В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое, она находится под наблюдением врачей.
В день произошедшего нападения, 17 ноября 2017 года, следователями установлено место происшествия и проведен его осмотр. На снегу обнаружены множественные следы собак, вещество бурого цвета, похожее на кровь. Кроме того, обнаружены ученический рюкзак, пенал, кошелек, шапка, рукавицы и шарф. Все обнаруженные предметы изъяты. Также из больницы изъята одежда девочки, которая находилась на ней в момент нападения животных.
В ходе следствия установлены три собаки породы аляскинский маламут, а также одна беспородная собака, хозяева которых проживают неподалеку от места нападения. В целях обеспечения общественной безопасности животные помещены в пункт передержки животных села Намцы.
По уголовному делу назначены медицинская, биологическая судебные экспертизы.
В ходе расследования уголовного дела следствием инициировано проведение мероприятий по реабилитации малолетней потерпевшей в ГБУ Республики Саха (Якутия) «Центр психологической поддержки молодежи» по оказанию ей психологической помощи.
Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия).comments powered by HyperComments