В Намцах собаки напали на девочку: животные волочили ребенка по снегу на протяжении 27 метров

Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту получения травм от укусов собак 8-летней девочкой.

Следствием установлено, что 17 ноября 2017 года около 17 часов в селе Намцы школьница возвращалась от подруги домой и на улице Колхозная подверглась нападению четырех собак.

В результате произошедшего школьница получила укушенные раны лица, рук и головы, с нее спала верхняя одежда – шапка, шарф и рукавицы.

Следователи установили, что животные волочили девочку по снегу на протяжении 27 метров.

Когда собаки разбежались, школьница самостоятельно дошла до дома, где во дворе ее обнаружил брат. Дети отправились к бабушке, и по дороге их подобрал односельчанин на автомашине, который доставил детей в больницу.

В тот же вечер потерпевшую девочку доставили в г. Якутск и госпитализировали в ожоговое отделение больницы.

Медиками был поставлен диагноз — укушенные раны обеих рук, лица и головы, обморожение кистей обеих рук 2-3 степени. В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильно тяжелое, она находится под наблюдением врачей.

В день произошедшего нападения, 17 ноября 2017 года, следователями установлено место происшествия и проведен его осмотр. На снегу обнаружены множественные следы собак, вещество бурого цвета, похожее на кровь. Кроме того, обнаружены ученический рюкзак, пенал, кошелек, шапка, рукавицы и шарф. Все обнаруженные предметы изъяты. Также из больницы изъята одежда девочки, которая находилась на ней в момент нападения животных.

В ходе следствия установлены три собаки породы аляскинский маламут, а также одна беспородная собака, хозяева которых проживают неподалеку от места нападения. В целях обеспечения общественной безопасности животные помещены в пункт передержки животных села Намцы.

По уголовному делу назначены медицинская, биологическая судебные экспертизы.

В ходе расследования уголовного дела следствием инициировано проведение мероприятий по реабилитации малолетней потерпевшей в ГБУ Республики Саха (Якутия) «Центр психологической поддержки молодежи» по оказанию ей психологической помощи.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия).