В Намцах сгорела квартира в жилом доме

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 мая 2017 г. в 13.11. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание забора в микрорайоне Геолог п. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия пожарного подразделения к месту вызова, горел забор и трава. В результате пожара огнем поврежден забор на площади 1 кв.м. Горение травы на пл. 4 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводов. Виновник и ущерб устанавливаются.

18 мая 2017 г. в 06.22. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в автомобиле на ул. Пятилетки в с. Чурапча Чурапчинского района. Через шесть минут к месту вызова прибыло пожарное подразделение, к моменту прибытия горел автомобиль «Тойота-Камри». В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

18 мая 2017 г. в 16.05. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Аммосова в с. Намцы Намского района. Через пять минут к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия горела квартира. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие на общей площади 20 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен дом.

18 мая 2017 г. в 19.28. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Ленская в с. В. Бестях Хангаласского района. Через пять минут к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту их прибытия горела веранда открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена веранда по всей площади и наружная стена дома на площади 4 кв.м. Общая площадь пожара 28 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается. Пожарными спасен дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».