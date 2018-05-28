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28 мая 2018, 17:50
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В Намцах побит всероссийский рекорд по прыжкам «Куобах»!

26 мая в пригожий солнечный день, в с. Намцы состоялись Чемпионат и Первенство РС(Я) по якутским прыжкам. Всего приняло участие 61 спортсменов из 11 районов республики.

На торжественном открытии присутствовали президент федерации якутских прыжков Анатолий Анатольевич Добрянцев, первый заместитель министра спорта РС(Я) Семен Сергеевич Чердонов, исполняющий обязанности Главы муниципального района «Намский улус» Ефим Ефимович Гоголев, директор ГБУ РС(Я) РЦНВС им. В.Манчаары Иннокентий Юрьевич Григорьев. Во главе судейской коллегии работал исполнительный директор федерации якутских прыжков, старший тренер РС(Я) Максим Николаевич Оегостуров.

Спортивная часть вышла достаточно напряженной. Участники показали невероятно красивые и высокие прыжки. Среди девушек 2003-2004 года рождения отличилась СмирниковаНьургуйаана из Чурапчинского улуса, выполнившая норму мастера спорта по сумме троеборья. Среди мужчин той же возрастной группы отличился Гусев Сергей из Намского улуса, ставший первым по трем дисциплинам. В категории девушек 2001-2002 г.р. оказалась лучшей по всем дисциплинам Кривошапкина Люба из Чурапчинского улуса. Среди мужчин той же возрастной категории лучшим по трем дисциплинам оказался Дмитриев Дима, Мегино-Кангаласский улус который уступил лишь в кылыы Догойдонову Эдику из Чурапчинского улуса. Девочки-воспитанницы РЦНВС им.В.Манчаары заняли в своей категории 2005 г.р. и младше все призовые места. Особо отличилась Моколова Валерия, которая одержала победы во всех дисциплинах. Среди мальчиков младшей возрастной группы, также фаворитом по всем дисциплинам стал Андросов Данил. Среди женщин лучшей стала Лебедева Катя из Чурапчинского улуса, уступив в кылыы Готовцевой Ярославе из Усть-Алданского улуса.

Нешуточная борьба разразилась в категории мужчин, в которой приняло участие 17 прыгунов. В кылыы первое место занял Иванов Валентин из Ленского улуса с результатом 44,80 м. В ыстанга и троеборье лучшие результаты 44,27 м. и 126,07 м. соответственно показал уроженец Кобяйского улуса Дмитриев Яков. Стабильно хорошие результаты показал Иван Пестряков, занявший второе место по трем дисциплинам. В куобах феноменальный результат 42,35 м., показал Васильев Андрей из Тааттинского улуса, который побил всероссийский рекорд по этому прыжку. Рекорд зарегистрировали главный судья Оегостуров Максим и директор ГБУ РС(Я) РЦНВС им. В.Манчаары Иннокентий Юрьевич Григорьев.

По словам самого Андрея, в тренировках он может прыгнуть все 43 метра, что является действительно не виданным ранее результатом.

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Источник: Пресс-центр ГБУ РС(Я) РЦНВС им. В.Манчаары.
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