В Налоговый кодекс внесены изменения, направленные на создание условий для развития туризма на Дальнем Востоке

18 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа».

Федеральным законом организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, предоставляется право применять налоговую ставку по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов за налоговые периоды с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Напомним, что проект закона был представлен депутатом от Якутии, членом Комитета по бюджету и налогам Галиной Данчиковой в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 7 июля 2017 года.

Галина Данчикова убеждена, что с реализацией данного закона повысится привлекательность туристического бизнеса на территории Дальнего Востока. По её мнению, разработанный механизм позволит привлечь в туристическую сферу новые инвестиции и реализовать перспективные туристические проекты.