Госдумой во втором чтении принят законопроект, защищающий интересы налогоплательщиков. В налоговый Кодекс РФ вводится принцип презумпции добросовестности налогоплательщика.

Как отметил председатель думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению законопроект готовили в течение трех лет.

По словам парламентария, в первом чтении законопроект вызвал серьёзные опасения бизнеса и населения относительно того, как это будет применяться. Макаров напомнил, что 10 лет назад, вместо того чтобы ввести в Налоговый Кодекс принцип презумпции добросовестности налогоплательщика, было вынесено постановление ФАС. Однако это не норма закона, поэтому в разных регионах страны налоговыми службами и судами эти нормы применялись по-разному.

Потребовалось три года серьёзной работы совместно с бизнесом и налоговой службой, и в итоге все ведущие бизнес-объединения поддержали законопроект, — сказал Андрей Макаров. — Нормы ФАС, которые были до этого, становятся нормами действующего законодательства и дают ориентиры бизнесу и налоговой службе.

Глава Комитета подчеркнул, что после принятия законопроекта уйдут в прошлое случаи, когда налоговая служба могла отказать налогоплательщику в возмещении только потому, что в счёте-фактуре пропущена запятая.

Законопроект провозглашает приоритет реальности сделки над любыми ошибками, — подчеркнул Андрей Макаров. Он отметил, что отныне налогоплательщик не будет отвечать в тех случаях, если его контрагент не заплатил налоги. Все эти вопросы были решены. Закон, если он будет принят, создаёт новые отношения между государством и налогоплательщиком, сообщается на сайте galinadanchikova.ru.