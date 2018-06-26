В налоговых уведомлениях физлиц за 2017 год произойдут изменения

Перед началом массовой рассылки налоговых уведомлений ФНС России информирует граждан о следующих изменениях в расчетах налогов по сравнению с предыдущим годом.

В уведомление впервые будет включен налог на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы. Он применяется для доходов, по которым не был удержан НДФЛ, а сведения были представлены налоговыми агентами в порядке, установленном п.5 ст.226 и п.14 ст.226.1 Налогового кодекса РФ.

Для «льготных» категорий налогоплательщиков будет применен вычет при расчете земельного налога, уменьшающий его на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. по одному участку (п.5 ст.391 НК РФ). Если ранее гражданин, имеющий право на вычет, пользовался льготами, то для его применения не нужно дополнительно обращаться в налоговую инспекцию.

В Республике Саха (Якутия) недвижимость физлиц впервые будет облагаться налогом исходя из кадастровой стоимости. Это коснется, в частности, объектов капитального строительства, на которые с 2006 года права физлиц регистрировались в упрощенном порядке, а также жилых помещений, по которым не определялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка.

При расчете налога по кадастровой стоимости в первый год применения на территории Республики будет применяться понижающий коэффициент в размере 0,2 и система не облагаемых налогом вычетов из кадастровой стоимости для 10 кв.м. по каждой комнате, 20 кв. м. – по квартире и 50 кв.м. – по жилому дому.

Владельцам легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. руб. транспортный налог за 2017 год будет исчислен с повышающим коэффициентом.

Ставки по налогу, льготы и размер вычета по площади устанавливаются Налоговым кодексом РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. С этими данными можно ознакомиться в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте www.nalog.ru.

В преддверии кампании по рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физическим лицам МРИ ФНС РФ № 5 по РС (Я) информирует жителей г. Якутска, что в настоящее время производится массовый расчет налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2017 год.

Рассылка налоговых уведомлений планируется с сентября 2018 года. В этом году все граждане, подключенные к Личному кабинету, получат уведомление только в электронном виде. Поэтому целесообразно всем ранее подключившимся к электронному сервису проверить своевременно свой доступ к нему.

Срок уплаты налога за 2017 год — не позднее 1 декабря 2018 года.