В Национальной библиотеке Якутии откроется Центр казахстанской литературы и культуры 

15 марта в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) состоится открытие Центра казахстанской литературы и культуры.

С 2016 года Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе Астане реализует международный проект по открытию Центров казахстанской литературы в Национальных библиотеках зарубежных стран. Сегодня в 20–ти странах мира открыты и функционируют Центры: Корее, Кыргызской Республике, Финляндии, Венгрии, Российской Федерации, Армении, Малайзии, Турции, Китайской Народной Республике, Грузии, Франции, Японии, Швеции, Македонии, Болгарии, в Чешской Республике, Италии, Нью-Йоркской публичной библиотеке, Библиотеке Конгресса США и в Национальной библиотеке и архива Исламской Республики Иран.

В церемонии открытия примут участие представители Национальной академической библиотеки Республики Казахстан, Представители посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, директор Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), гости, сотрудники библиотеки.

В настоящее время Национальная библиотека РС(Я) — одна из крупнейших библиотек на Северо-Востоке Российской Федерации, является научно-исследовательским учреждением в области библиотековедения, библиографоведения и истории книги; организационно-методическим и координационным центром библиотек республики всех систем и ведомств.

В Центре казахстанской литературы и культуры будут представлены книги Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, посвященные его деятельности, роли на международной политической арене, а также произведения известных казахских писателей на казахском, русском и английском языках. Всего будет передано в дар Национальной библиотеке 200 книг. Надеемся, что эти книги вызовут живой интерес у читателей и желание ближе познакомиться с культурой, историей, традицией казахского народа.

Центр казахстанской литературы и культуры открывается при содействии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).