В Национальной библиотеке состоится презентация книги о психологии PR

21 августа в 16:00 в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоится презентация книги «Психология «Паблик рилейшнз» или психология эффективного PR».

В книге представлены научные и методические основания нового направления теории и практики «паблик рилейшнз» и прикладной психологии – «психологии «паблик рилейшнз». Проанализированы направления, проблематика, категории «паблик рилейшнз». Особое внимание уделено PR – методам, алгоритмам и технологиям, раскрыто их психологическое содержание.

Презентует книгу один из авторов – Захарова Саргылана Егоровна – кандидат психологических наук, специалист в области социальной психологии, имиджелогии, акмеологии, космической и авиационной психологии, связей с общественностью в аэрокосмической отрасли, автор более 30 научных работ. Доцент кафедры связей с общественностью и массовых коммуникаций Московского авиационного института, доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Книга адресована широкому кругу читателей, PR – специалистам и студентам, обучающимся по специальности «Связи с общественностью».

Презентация состоится 21 августа в 16:00 в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я).

Адрес: Пр. Ленина, 40 (вход с проспекта), 2 этаж

Возраст: 12+

Вход свободный