В НХМ состоится творческая встреча с российским ленд-арт художником Николаем Полисским

В четверг, 26 июля, в Национальном художественном музее Якутии состоится творческая встреча с известным российским ленд-арт художником Николаем Полисским, приглашенным в рамках V Международной якутской биеннале современного искусства BY-18, анонс встречи размещен на сайте музея.

Художник представит социокультурный ленд-арт (природный) проект «Священный табун мифических лошадей». Мероприятие состоится в основном здании музея по адресу Кирова, 9, фойе второго этажа.

Встреча с Николаем Полисским — это пространство общения творческого сообщества (художников, народных мастеров, дизайнеров, архитекторов и т.д.) и всех, кто неравнодушен к взаимодействию искусства и общества. Автор расскажет о концепции создания проекта «Священный табун мифических лошадей», затронет вопросы современного искусства, новых направлений в художественной среде, соотнесет их со сложившимися культурологическими аспектами и перспективами их развития в будущем.

Николай Полисский — художник-живописец, скульптор, педагог, основатель арт-парка Никола-Ленивец (Калужская область, Россия) и фестиваля «Архстояние». В 2000 году начал заниматься ленд-артом, став самым известным представителем этого жанра в России. Мастер изготавливает свои произведения из природных материалов (снег, трава, дерево, лозаи т.д.). Наиболее известные его ленд- и паблик-арты, инсталляции скульптур из природных материалов: «Сенная башня» (2001), «Колонна из виноградного дерева» (2002), «Лихоборские ворота» (2005), «Гиперболоидная градирня» (2009), «Снеговики» (2010), «Вселенский разум» (2012), «Чермянка» (2014) и др.