В Национальном художественном музее РС (Я) открывается выставка «Раритеты Арктики: Среднеколымский улус»

Национальный художественный музей РС (Я) приглашает посетить выставку «Раритеты Арктики. Художественное наследие: Среднеколымский улус», проводимую в рамках музейного проекта «Раритеты Якутии».

Выставочный проект продолжает знакомить с художественным наследием Арктики и в этом году представляет Среднеколымский улус. В новой экспозиции выставлено более 100 уникальных образцов декоративно-прикладного искусства XVIII–XXI веков из собраний МКУК «Среднеколымский краеведческий музей» и его филиалов: Березовского этнографического музея, Алеко-Кюельского краеведческого музея, Ойусардахского историко-этнографического музея, а также частных коллекций.

Экспозицию составили различные рукотворные произведения, которые выполняют художественно-утилитарные функции и вместе с тем несут в себе определенную этническую нагрузку. Среди редчайших образцов экспонируется единственная сохранившаяся на территории республики «Шуба с орлом» хотойдоох сон середины XIX века из фондов Среднеколымского краеведческого музея. Отдельный раздел экспозиции представляют экспонаты конского верхового убранства: сёдла, деревянные луки которых украшены резными и штампованными пластинами из серебра, уздечки, недоуздки, кычымы, чепраки, декорированные россыпями фигурных металлических бляшек, вышивкой разноцветными бисером и нитями.

Среди экспонатов выставки привлекают внимание атрибуты шаманского культа: шапка эвенского шамана, увенчанная 9 стилизованными изображениями птицы гагары – духа помощника шамана и украшенная бахромой в виде тряпичных человеческих фигурок – бэйкэн; детский костюм с бубном, шапочкой и колотушкой, сшитый для обряда лечения ребенка.

Отдельно следует отметить самобытную культуру березовских эвенов. Они проживают на огромной территории северной Якутии, простирающейся на востоке до Магаданской области, в поселке Березовка. Эта единственная этническая группа эвенов, которая в силу изолированного нахождения сохранила в первозданном виде свой самобытный кочевой образ жизни, этническую культуру – язык, обычаи. Традиционные по форме, цветовому решению и орнаментации эвенские женские, мужские, детские костюмы, головные уборы, рукавицы, торбаса, сумочки, представленные на выставке, впечатляют своей оригинальностью, необычайной изысканностью декоративной отделки.

Выставка будет работать с 6 декабря 2018 года по 31 августа 2019 года по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 1 этаж, 3 зал.

Справки по тел.: 33-52-79