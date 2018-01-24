В начальной школе Сватая возобновились занятия

В начальной школе села Сватай учебный процесс возобновился. Температура в начальной школе поднялась до +16. Об этом сообщает НВК «Саха» со ссылкой на местную администрацию.

«Дети начальной школы сегодня учились. Температура воздуха в здании поднялась до +16. В старшей школе температурный график пока не позволяет продолжить обучение, там всего +10», – отметил собеседник компании.

Всего в школах обучается 83 ребенка, в том числе 27 детей в начальной школе.

На данный момент жители села ждут прибытия машина с 10 тоннами угля. Этого запаса хватит до 27 января. Грузовик должен выгрузиться в Сватае и поедет за углем к застрявшей груженной машине, которая не смогла доехать до села и застряла в 40 км от Сватая.

Всего топлива вместе с остатками угля и дровами в селе Сватай на данный момент хватает до 26 января.

Власти планируют обустроить перевалочный пункт в местности Крестях в 50-70 км от Сватая, где будут накапливаться запасы угля для нужд населенных пунктов.

Такая же сложная ситуация с нехваткой угля складывается в соседних населенных пунктах Эбях, Алеко-Кюель, где запасов угля хватит на 6-10 дней. Дорожники из-за сложных метеоусловий не могут пробить зимники до этих сел. Согласно утвержденному плану-графику открытие зимников ожидается 1 февраля.

Сложная ситуация с завозом топлива в Среднеколымском районе Якутии складывается не первый год. В прошлом году из-за обильных осадков дорожники долгое время не могли пробить автозимники. Снег также стал причиной высокого уровня воды на реках Алазея и Колыма, это привело к затоплению трех населенных пунктов Среднеколымского района: сел Сватай, Аргахтах и Березовка.

В селе Сватай было подтоплено 37 частных жилых домов, в которых проживает 161 человек, социальные объекты (участковая больница, детский сад, маслоцех, спортивный зал, дом культуры), разрушены два пешеходных моста и 717 метров теплотрассы. Под водой оказались более 70% сенокосных угодий района. Ущерб от весеннего паводка в Среднеколымском районе, составил более 168 млн рублей. Сумма ущерба в селе Сватай составила более 9,1 млн рублей. Село до поздней осени находилось под водой.