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14 июля 2018, 10:02
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В наблюдательный совет АЛРОСА взяли безработного

Первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов избран председателем Наблюдательного совета АЛРОСА. Соответствующее решение члены Набсовета приняли на заочном голосовании 10 июля. Также был избран состав профильных комитетов, в том числе состав комитета по аудиту, который полностью сформирован из независимых директоров.

Антон Силуанов возглавляет Наблюдательный совет АЛРОСА с 2015 года.

Первым заместителем председателя Наблюдательного совета избран Егор Борисов, государственный советник Республики Саха (Якутия). Заместителем председателя Наблюдательного совета избран генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Члены Набсовета также избрали состав профильных комитетов. Комитет по стратегическому планированию возглавил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. В его состав также вошли: Егор Борисов, Сергей Иванов, первый заместитель главы Сунтарского улуса Николай Александров, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров, генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я) Сергей Местников, бывший председатель правительства Якутии (2016-2018) Евгений Чекин, генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков. В состав комитета также вошли независимые директора Мария Гордон, Дмитрий Конов и Олег Федоров.

Комитет по аудиту полностью сформирован из независимых директоров. Его возглавила Мария Гордон, также в состав вошли Олег Федоров и Валентина Лемешева.

Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавила независимый директор Валентина Лемешева, в него также вошли Дмитрий Конов и Сергей Местников.

Источник: По материалам СМИ.
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