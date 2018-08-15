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Общество
15 августа 2018, 12:10
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В МВД Якутии открыты вакансии

Управление по работе с личным составом МВД по Республике Саха (Якутия) информирует граждан, желающих поступить на службу в органы внутренних дел.

Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) приглашает граждан, желающих поступить на службу в органы внутренних дел на должности младшего и среднего начальствующего состава, в возрасте до 35 лет, отслужившие в Вооруженных Силах РФ, не имеющих судимости, способных по своим личностным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников органов внутренних дел обязанности.

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствии с федеральным законом «О полиции»:

— стабильная и своевременная заработная плата от 40 000 рублей в месяц. Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет;

— возможность раннего выхода на пенсию с учетом льготного исчисления стажа, с учетом службы в ВС РФ и учебы;

— возможность получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста;

— бесплатное медицинское обслуживание, включая членов семьи. Выделяются льготные путевки в санатории и центры восстановительной медицины системы МВД России.

Служба в районах Крайнего Севера проходит в особых климатических условиях, связи с этим, сотрудникам предоставляются определенные гарантии и компенсации.

В Республике Саха (Якутия) выслуга лет на льготных условиях засчитывается как 1 месяц службы за полтора месяца, а в 11 территориальных органах на районном уровне (севернее Полярного круга) – как один месяц службы за 2 месяца (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Жиганский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы).

Денежное содержание рассчитывается с установленным районными коэффициентами от 40 до 100 % (в зависимости от территориального расположения).

К денежному содержанию устанавливается процентная надбавка за службу в условиях Крайнего Севера. В Республике Саха (Якутия) составляет 10% заработка по истечении первых шести месяцев службы с увеличением на 10% за каждые последующие шесть месяцев службы, а по достижении шестидесятипроцентной надбавки — 10% заработка за каждый последующий год службы до достижения 80% заработка.

Ежегодный основной отпуск – 45 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска, положенные по закону (за выслугу лет, за ненормированное рабочее время, за особые условия службы и другие).

Ежегодно оплачивается проезд к месту отпуска самому сотруднику и членам семьи (самолетом, поездом, автобусом и др.).

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения.

При условии службы в условиях Крайнего Севера 15 лет в календарном исчислении, пенсия при увольнении рассчитывается с учетом районного коэффициента от 40 до 100 % (в зависимости от местности территориального расположения).

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Якутск ул. Дзержинского 16/1 (здание «Динамо»), 1 этаж, кабинет № 1, контактный телефон 8(411-2) 454-555, с понедельника по пятницу с 09ч 00м до 18ч 00м, перерыв с 12ч30м до 14ч00м.

 

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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