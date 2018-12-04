В музее Ярославского открылась выставка художника

3 декабря Музей истории и культуры народов Севера им Е. Ярославского едва смог вместить всех желающих попасть на вечер памяти и открытие персональной выставки безвременно ушедшего из жизни талантливого художника Константина Расторгуева, который в 70-80 –е был главным художником самого востребованного в те годы Музея Якутии.

Почтить память талантливого художника, которому нынче исполнилось бы 70 лет, пришли родные, друзья, коллеги, поклонники его творчества и земляки из родного Амгинского района, среди которых присутствовали народный художник РС(Я), академик Академии духовности Якутии Юрий Спиридонов, заслуженный художник России, народный художник Якутии, заслуженный деятель искусств Эдуард Васильев, народный художник Якутии Афансий Романов, глава МР «Амгинский улус» Николай Архипов, начальник Управления культуры Амгинского улуса Евдокия Сутакова, директор Государственного цирка РС(Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых Сергей Расторгуев и другие.

В своем выступлении директор Музея, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ и РС (Я) Егор Шишигин вспомнил, как Константин Васильевич сразу после окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина поступил на работу в Музей главным художником. Тогда в штате организации работали пять

художников – выпускников Якутского художественного училища им.П.П.Романова. Они под руководством Константина Васильевича начали масштабную работу по совершенствованию экспозиций музея и его филиалов. Так, в Амгинском музее истории гражданской войны в Якутии ими была создана первая в республике историческая диорама «Саhыл Сыhыы», написанная по сюжетам известной в народе исторической битвы в местности Саһыл Сыһыы. Кроме того, в Олекминском районе с большим воодушевлениемм была оформлена диорама «Хлебные нивы Олекмы», на которой изображена уборка зерновых. С огромным творческим азартом, ответственностью коллектив талантливых художников, возглавляемых Константином Расторгуевым, оформил многочисленные разделы головного музея и его крупных филиалов в Амгинском, Нюрбинском, Аллаиховском, Намском и других районах.

По отзывам его коллег-художников, Константин Расторгуев был очень одаренным пейзажистом и портретистом.

-«У нас в музее долгое время работала вахтером Варвара Иннокентьевна, мы

все ласково называли ее тетей Варей. Она очень любила Костю, относилась к

нему, как к сыну. Сегодня для меня стало приятной неожиданностью увидеть

портрет тети Вари, написанный Костей. Он всегда очень внимательно и

трепетно относился к своим коллегам, подсказывал им, помогал, делился

опытом и секретами мастерства. Константин был многогранной личностью —

с детства усердно занимался спортом, тяжелой атлетикой (гири, штанга),

увлекался игрой в шахматы, шашки. Как истинный якутский мужчина, он

был заядлым охотником », — вспоминает Егор Шишигин.

В своем выступлении родной брат художника – директор Бриллиантового Цирка Якутии Сергей Расторгуев с особым волнением отметил, что Константин был любящим братом, надежным другом и образцом для подражания для своих шестерых братьев и сестер. От имени семьи и от себя лично он искренне поблагодарил всех присутствующих за то, что хранят память о Константине,которого не стало в 1985 году в возрасте 37 лет.

Сергей Васильевич добавил:

«Костя, будучи нашим старшим братом, наряду с родителями, многому научил нас, привил любовь к спорту. Мы с удовольствием проводили много времени вместе – работали, охотились, общались. Много ездили в командировки в районы нашей республики. Он особенно радовался поездкам на малую родину моей супруги – Марфы Петровны Колесовой – Расторгуевой в село Нахара Мегино-Кангаласского района. Костя любил там охотиться, любовался природой, много рисовал. Как раз на выставке представлены портреты наших отцов – ветерана тыла, почетного строителя Якутии Василия Васильевича Расторгуева и отца Марфы, Петра Гермогеновича Колесова – ветерана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Славы».

Кроме того, на выставке в Музее Ярославского, которая будет проходить в течение двух недель, наряду с картинами талантливого художника, представлены переносной мольберт для этюдов, фотоаппарат, шахматная доска, семейные альбомы и другие личные вещи Константина Расторгуева.

Справка: Константин Васильевич Расторгуев родился 7 сентября 1948 года в с.Амга. После окончания в 1966 году Амгинской средней школы поступил в Якутское художественное училище. Затем окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Е.И. Репина.