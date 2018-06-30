В музее Арктики и Антарктики открылась выставка якутской художницы

29 июня в Российском государственном музее Арктики и Антарктики состоялось открытие второй выставки члена Союза художников России Ирины Мекумяновой-Пильской в Санкт-Петербурге в этом году. Название выставки говорит само за себя — «От -60 до +40 градусов по Цельсию».

В экспозицию, над которой Ирина работа 4 года, вошли около 30 работ, рассказывающих о фольклоре и национальных особенностях северного края, а также предметы декоративно-прикладного искусства якутских мастеров из фондов музея.

Выставку открыла директор музея Мария Дукальская и главный советник Постпредства Якутии при Президенте России Евгений Петров. После чего выпускница гидрометеорологического университета Айыына Ефремова исполнила традиционную якутскую песню – тойук.

Ключевая тема картин художницы Ирины Мекумяновой-Пильской – изображение уникальной жизни и национальных особенностей северного края через образную одухотворенность и видение национального колорита в традициях народного искусства.

В этот день выставку посетили как любители творчества художницы, так жители и гости Северной столицы. Самых маленьких зрителей Ирина порадовала мастер-классом по созданию образов животных из бумаги.

Чтобы лучше понять творчество художницы, мы обратились с вопросами к самому мастеру.