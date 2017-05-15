В муниципальных образованиях: Мы сельские люди, и нам хорошо именно здесь!

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Героем нашего рассказа стал Семен Стручков, который живет и уже почти 40 лет работает трактористом в селе Тумул Мегино-Кангаласского района. Он научился водить трактор еще с 11 лет.

Семен Стручков родился в 1965 году в селе Тумул, после окончания школы отслужил в армии, вернулся на родину и устроился в местный совхоз трактористом.
«Мои родители всю жизнь проработали на ферме. Мама была дояркой, отец – колхозником. Я с детства приучен труду. Как впервые пошел на сенокос, так сразу и сел за руль трактора», — рассказал Семен Стручков.

Когда Семен Николаевич учился в пятом классе, то уже помогал отцу на сенокосе, и первым его трактором был Т-16. После он научился водить ТК-50, ТК-52, ТК-80 и ТК-82. Семен Николаевич говорит, что, раз научившись управлять таким «железным конем», человек может любой механизм «приручить».

«Ничего сложного в вождении трактора для меня сейчас нет. Хотя не скрою, сама техника очень сложная, капризная. Но если есть навык и желание, то все получится», — отмечает он.
Семен Стручков уже 40 лет работает в родном СХПК «Тумул». Раньше это была агроферма «Тюнгюлю», но в 90-х, после развала совхозов и раздела имущества пайщикам, ферма преобразовалась в кооператив. Возглавляет его бессменный руководитель, отличник сельского хозяйства республики Таисия ДЕСЯТКИНА. Именно под ее началом забытая агроферма превратилась в один из крупнейших кооперативов, стабильно приносящих доход бюджету республики. С Семеном Николаевичем Таисия Десяткина знакома уже более 20 лет.
У Семена Николаевича большая семья – всего их пятеро, его братья и сестры работают в нашем кооперативе уже долгие годы. Среди них есть дояры, трактористы, механизаторы.

Старшая сестра работает заместителем заведующего животноводческого комплекса. У каждого из них большое подсобное хозяйство. Это передовые работники нашего кооператива. Лучшие кадры!» — рассказала Десяткина.

Таисия Васильевна добавила, что Семен Стручков работает в кооперативе с самого окончания школы и отлучался только во время прохождения службы в армии. Поэтому можно смело утверждать, что его общий трудовой стаж составляет почти 40 лет.
«Он очень работящий, и все самые важные сенокосные угодья и пастбища ему под руководство отдаем. Потому что он надежный и ответственный!» — добавляет председатель кооператива.

В деревне работа кипит с раннего  утра. Каждый день Семен Николаевич начинает с плотного завтрака, а затем идет в гаражный ангар. Там хранится вся техника механизаторов: трактора, комбайны, водовоз, молоковоз, а также несколько автомобилей кооператива. Зимой трактористы ремонтируют технику, готовя ее к весенним работам. Вскоре надо будет везти дрова из лесу, ведь кооператив планирует строительство очередного коровника.

В разгар весны начинается возведение новых домов для сотрудников СХПК «Тумул». За последние несколько лет уже более 20 тружеников построили себе добротные брусовые дома. При кооперативе есть своя пилорама, которая помогает не только совхозу, но и всему Тумулу.

Благодаря пилораме уже построены детский сад и школа, а осенью следующего года будет введен новый Многофункциональный центр. Все бревна возят именно трактористы, среди которых, разумеется, и Семен Николаевич.

Семен Стручков со своей супругой воспитали троих детей – двух дочерей и сына. Жена работает охранником в местном Доме культуры, а дочери уже заканчивают учебу в средних специальных учебных заведениях. Одна из них в этом году получит диплом педагога, уже обзавелась своей семьей и собирается в Вилюйском районе работать воспитателем.

Единственный сын давно вырос и трудится в родном кооперативе грузчиком, а вскоре пойдет по стопам отца: к любой технике с детства приучен и трактор умеет водить не хуже папы. Другими словами, семья Стручковых из села в город перебираться не торопится. Они всю жизнь прожили здесь и надеются, что дети останутся рядом с ними. Ведь за молодежью – будущее их села.

«В деревне я жил и рос с малых лет. Если даже уезжаем с семьей по делам в город, то тоскуем по дому – нас тянет обратно, ведь мы сельские люди. Работу свою менять никогда не хотел, да и возможности такой не было в советские годы. Но о выборе пути не жалею, да и другой жизни не знаю», — говорит Семен Стручков.

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Источник: Надежда ЕФИМОВА, пресс-служба Мегино-Кангаласского улуса.
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