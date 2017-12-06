В Москве якутский художник Семен Луканси продаст свои картины с молотка

Якутский художник Семён Луканси во время Дней Якутии в Москве откроет две персональные выставки в столице страны – «Дети Солнца» и «SITIM». Также его работы будут выставлены на аукционе Еврейского центра.

15 декабря в экспо-центре Москвы откроется персональная выставка «Дети солнца» художника-живописца Семёна Луканси. На ней будут представлены 15 картин, среди которых «Танец солнца», «Северные пейзажи» и другие. Выставка, посвященная 385-летию вхождения республики в состав России, продлится три дня.

На следующий день, 16 октября, Луканси презентует вторую выставку – «SITIM», на которой покажет новые работы, написанные за последние полгода. «SITIM» откроется в престижной московской галерее Omelchenko Gallery и будет ждать посетителей до 23 декабря. На открытии выступит этногруппа «Olox». Художник называет выставку отчётной.

В данный момент Семен плотно работает над этими проектами. Также он собирается выпустить каталог своих работ.

«Я специально выбрал эти даты для выставок, чтобы презентовать свои картины землякам. Насыщенная программа мероприятий будет рассчитана по минутам. С 13 декабря начнётся монтаж экспозиции, в установке будут помогать сотрудники экспо-центра. Параллельно пишу новые работы», — поделился с ЯСИА талантливый художник.

Картины Семена Луканси станут также лотами на аукционе «Ключи» при поддержке Еврейского центра. На продажу будут выставлены две работы — «Хамса» и «Звезда Давида». Организаторы аукциона сами вышли на нашего земляка и предложили ему стать одним из участников.

Напомним, что ранее Луканси представил персональную выставку в рамках Дней Якутска в Стамбуле, которые прошли с 7-11 октября.