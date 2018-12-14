В Москве якутские артисты показали все свои таланты

Корреспондент SakhaLife в Москве побывал на концерте звёзд якутской эстрады «Зима начинается с Якутии», посвящённый к 50-летию Театра эстрады и делится со своими впечатлениями.

Весть о том, что в Москву едут лучшие артисты якутской эстрады, вызвала настоящий ажиотаж среди местной диаспоры.

«Ты пойдешь на концерт? – еще за месяц до концерта начали звонить мне земляки. – Будет грандиозное шоу! Театр эстрады впервые за 50 лет едет на гастроли в Москву!»

Первым делом я позвонил в театр Надежды КАДЫШЕВОЙ «Золотое кольцо» с просьбой забронировать мне два билета. Оказалось, что все билеты давным-давно проданы и «свободных мест нет». В итоге билеты я достал через знакомого фарцовщика.

И вот настал день концерта. В ожидании начала, прогуливаюсь по театру. Здание бывшего кинотеатра «Эстафета», куда я еще в 90-х годах ходил целоваться, теперь уже не узнать – он полностью реконструирован. В 2005 году Надежда Кадышева и ее муж Александр КОСТЮК открыли здесь Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо». Когда-то обшарпанные стены превратились в живописный дворец – всё блестит и сверкает.

Неповторимое впечатление производит и зрительный зал. Он рассчитан на 506 мест и спроектирован таким образом, что с любого из них превосходно видно действие на сцене. Особенность его заключается в наличии высококачественной студийной акустики, которая позволяет наслаждаться чистотой и яркостью каждого звука.

– Серёжа, привет! – вдруг слышу знакомый голос за спиной. Оглядываюсь – актер театра «Et Cetera» Амаду МАМАДАКОВ. – Я большой поклонник якутской культуры, и поэтому, когда меня пригласили на концерт, согласился даже не раздумывая. Волнуюсь за ваших артистов, многие из которых впервые выступают в Москве. Мне ли не знать, простому парню из села Ело Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области, что такое впервые выходить на столичную сцену!

В это время в фойе театра с шумом вваливаются сотрудники Постоянного представительства Якутии во главе пресс-секретаря ведомства Веры СВЕШНИКОВОЙ. Наградив меня тяжелым взглядом, государственные дамы шагнули вперёд, звеня драгоценными украшениями. Это мне отзывается статья про Дальневосточную ярмарку «Москвичи жалуются на дороговизну якутской рыбы» http://sakhalife.ru/moskvichi-zhaluyutsya-na-dorogoviznu-yakutskoy-ryibyi/

Публика в основном состояла из местной диаспоры. Зато кого только тут не было! И политики, и бизнесмены, и простые домохозяйки, студенты и даже беглые мошенники, скрывающиеся от долгов в Якутске.

Пока гости в ожидании концерта обмениваются любезностями (обещанную дегустацию деликатесов отменили), решил заглянуть за кулисы, чтобы увидеть с собственными глазами, что там творится. А творился там настоящий хаос и суета, паника и истерия. Как это обычно бывает, к началу концерта ничего не готово! У кого-то грим еще не наложен, у кого-то платье не поглажено…

– Боже мой, когда всё это закончится?! – причитала перед зеркалом незнакомая мне молодая артистка, поправляя непослушный бюст, который так и норовил выскочить наружу. – Долгуйан сурэ5им тохтоору гынна! Есть у кого валерьянка?

К своему стыду, я плохо знаком с якутской эстрадой, особенно с ее молодой гвардией. Знаю САХАЮ, ДАЛААНУ, Павла СЕМЕНОВА, немного Анастасию ГОТОВЦЕВУ. Ну, и, может быть, чуть, чуть знаком с творчеством артистки экстремального жанра Ларисы ТРОЕВОЙ. Помнится, в 1990 году она повергла меня в шок – на глазах у тысяч изумленных телезрителей артистка проглотила кусочек стекла, запила водой, жадно облизала губы, после чего, как будто ничего не бывало, одолела подъём по лестнице, сооруженной из лезвий нескольких острых кос.

Вот, собственно говоря, и всё – на эти пять имен я и купился, хотя список приехавших артистов впечатляет – целых 17 звезд якутского небосклона и 5 технических работников.

Натыкаюсь на гримерную Сахаи. Хотел было постучаться, но юные старлетки остановили: «Лучше её не беспокоить. Примадонна сегодня не в духе, сильно нервничает. Вы же не хотите превратиться в шашлык?!»

В шашлык я действительно не хотел превращаться, поэтому решил не беспокоить певицу и обойти ее комнату стороной. Вдруг открывается дверь – передо мной Сахая:

– Конечно, нервничаю! Я хоть артистка и опытная, много выступавшая в Москве, всегда волнуюсь перед незнакомой аудиторией, – поделилась своими переживаниями звёздная певица. – Сегодня будет новое прочтение песни «Тундра», написанная Виталием АНДРОСОВЫМ.

Сильно волновалась и певица НИКА. Выяснилось, что красавица впервые выступает на московской сцене. «Объездила всю республику, Казахстан, пела на стадионе в Турции, а вот в родной Москве выступать не доводилось», – призналась мне Ника. Волновалась и певица Тамара ПОПОВА, которая успокаивала себя бутербродом с красной рыбой.

Казалось, спокойной была лишь Анастасия Готовцева: «Ээ чэ, ыллаан ыллаан кэлбиппит! Билигин да ыллыыр инибит!» («Всю жизнь пели, да и сейчас, наверное, споем!»).

Многие в форумах возмущаются: «Зачем артистам Москва? Разбазаривают народные деньги!» На этот вопрос у директора Театра эстрады Татьяны ЧАРАНСКОЙ есть свой ответ:

– Театр эстрады – государственное учреждение. По регламенту, мы должны выполнять госзадание и гастролировать не только по республике, но и выезжать за ее пределы. Дата «50 лет якутской эстраде» – хороший повод показать свои успехи не только в Якутии, но и в двух столичных городах. Мы, конечно, бюджетная организация, но, тем менее, и автономная. Мы сами зарабатываем деньги и решаем, куда нам ехать на гастроли. Естественно, в Москве мы живем в режиме экономии, питаемся за свой счет и ни на какие командировочные, положенные по закону, не претендуем…

Как особо подчеркнула Татьяна Чаранская, не всё в этом мире измеряется деньгами. Культурный обмен носит не только творческий, но и общественный характер: россияне должны знать, какие бывают культуры у нас в стране.

Концерт начался с государственного Гимна Российской Федерации в исполнении певицы АНДРЕАНЫ. Как только затихли последние аккорды, на сцену вышли артисты в полном составе и исполнили попурри из известных якутских песен 70-80-х годов, чем сразу вызвали шквал аплодисментов.

В это время в зал вошел постпред Якутии в Москве Андрей ФЕДОТОВ. Причём вошел так, чтобы все обратили на него внимание. Видимо, по задумке организаторов, тут должен был быть еще один шквал аплодисментов. То ли зрители вовремя не спохватились, то ли не так подали чиновника – овации не получилось.

Наверное, не стоит описывать, как прошел концерт. Несомненно, он прошел на высоте. Выверен каждый шаг, каждое движение артистов. Номера были поставлены так – будто это музыкальный спектакль. Некоторые песни шли в режиме нон-стоп, что до последней минуты держало публику в тонусе, хотя были некоторые мелкие недочёты, но об этом чуть позже. Московско-якутские зрители познакомились с новыми именами: САЙСАРЫ Куо, Алена ЯКОВЛЕВА, ЭРЧИМ, УМСУУРА, Кеша АЛЕКСЕЕВ, САНИТА Ай, Анатолий ГОРОХОВ.

Как и положено, в «качестве десерта» зрителям были поданы Далаана и Сахая, которые сорвали заслуженные аплодисменты и больше всех собрали цветы в зале. Женщина, которая сидела рядом со мной и вовсе расплакалась: «Как же хороши наши артисты! Словно побывала в родной Якутии!»

А вот теперь об ошибке сценария. По логике вещей, после выступления Далааны и Сахаи, когда концерт достиг апогея и высшего накала, режиссер постановки почему-то решил выпустить неизвестного столичной публике молодого певца АЙГЫЛААНА с песней «Эрэн миэхэ», чем поставил начинающего артиста в неловкое положение. Реакция зала – жидкие хлопки и фальшивые крики «браво», явно из числа родственников или друзей юного артиста.

Концерт длился два часа. К большому разочарованию зрителей, номер с участием Ларисы Троевой был удален из программы. Как мне потом объяснила сама артистка, администрация «Золотого кольца» поставила жесткое условие: «вы должны уложиться в заявленный регламент, то есть сцену занимаете ровно два часа». Чтобы не платить штраф, Троева сама предложила пожертвовать её номером «Взбесившийся мотоцикл». По словам Ларисы Иннокентьевны, зато номер с участием байка будет представлен в Питере в полной его версии.

Как аудиал выношу свой вердикт: концерт в целом мне понравился. Но есть одно «но». Наши артисты с конца девяностых – с начала нулевых, ну, вообще никак не изменились в звуке! Для них время будто остановилось. Это все такие же замедленные баллады со звуком десяти-пятнадцатилетней давности, робкие тексты, доминанта-субдоминанта. Артисты будто отказываются верить в новые времена. Или отказываются жить в них. Это моё субъективное мнение, поэтому поклонников якутской эстрады прошу не обижаться.

Публика же была в восторге и долго не хотела расходиться, обсуждая состоявшийся концерт. Были довольны все – и зрители, и сами артисты.

– Пошли с нами в ресторан, – предложили мне разгоряченные успехом звезды якутской эстрады. – Только никаких фотосъемок! Не дай Бог увидят наши мужья и жены!

Пить и гулять я люблю, но, увы, пришлось отказаться от лестного предложения. Веселье весельем, но работу на следующий день никто не отменял. А вот артисты, на мой взгляд, после такого успеха свои 100 грамм заслужили! Ведь первые гастроли Театра эстрады в Москве прошли успешно!

Впереди большой концерт в Санкт-Петербурге. Все билеты уже проданы.