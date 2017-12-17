В Москве в рамках Дней Якутии проходит первая выставка шерстистого носорога Саши

Первая выставка шерстистого носорога из Якутии проходит в столице в рамках Дней Якутии в Москве. В качестве презентации уникальных палеонтологических экспонатов Академия наук РС(Я) провела пресс-подход, на котором учёные рассказали федеральным и международным СМИ о ходе исследования знаменитого носорожка САШИ. Выставка «Тепло вечной мерзлоты», на которой представлена палеонтологическая экспозиция, проходит в ЦВК Экспоцентр с 15 по 17 декабря 2017 г.

Академия наук Якутии представила скелет чурапчинского мамонта, найденного в 1991 году, хижину древнего человека из шкур и костей, костные останки ископаемых животных.

Главным героем выставки стал легендарный носорожек Саша, найденный в Абыйском улусе в 2014 году. Одними из первых смогли увидеть выставку журналисты, среди которых были телеканалы Россия-1, НТВ, РЕН-ТВ, Russia today, РИА новости. Также выставку осветили телеканалы ТВЦ, Live planet, издания Комсомольская правда, Интерфакс, National Geographic, и ряд других крупных федеральных СМИ и блогеры в социальных сетях.

Научную группу представили Валерий ПЛОТНИКОВ, к.б.н., ведущий научный сотрудник Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук РС(Я), Евгений МАЩЕНКО, к.б.н., старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН, Иннокентий ПАВЛОВ, лаборант-исследователь АН РС(Я) и таксидермист.

«В сентябре 2014 года при обходе охотничьего участка я заметили высоко на леднике шкуру, торчащую изо льда в высоком яру. Сначала подумали, что это олень. Спустя некоторое врем ледник оттаял, «шкура» упала вниз. По характерным отросткам в виде рогов я понял, что это носорог», – рассказал Александр БАНДЕРОВ, житель Абыйского улуса и автор находки:

По словам Валерия Плотникова, носорожек Саша жил порядка 34 тысяч лет назад, а его индивидуальный возраст составляет семь месяцев. В то время климат Якутии был более суровым, и носороги были прекрасно к нему адаптированы – их тело покрывала густая шерстью, а по размеру шерстистые носороги были гораздо крупнее современных африканских. «Благодаря этой находке мы узнали, что носороги были покрыты очень густой шерстью. Раньше мы могли судить об этом только по наскальным рисункам, обнаруженным во Франции. Теперь, судя по густой шерсти с подшерстком, можно сделать вывод, что носороги были полностью адаптированы к холодному климату прямо с малых лет», — сообщил кандидат биологических наук, ведущий сотрудник Академии наук Республики Саха (Якутия) Валерий Плотников.

Уникальность этой находки состоит в том, что впервые в истории человечества найден относительно хорошо сохранившийся носорог, причем не взрослая особь, а детеныш. «Детенышей шерстистого носорога не находили нигде и никогда», — поддержал коллегу старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, сотрудник Якутской академии наук Евгений Мащенко. По его словам, в России не так часто делают новые находки, поэтому для российской науки обнаружение носорога очень интересно и важно. После того, как были проведены исследования, носорожка превратили в чучело.

Иннокентий ПАВЛОВ, работавший над его изготовлением, считается одним из лучших таксидермистов в России и выполнял работы для Дарвиновского музея РАН. В течение многих месяцев шкура шерстистого носорога подвергалась обработке, а особенности строения туловища и внутренних органов сопоставлялись с современным белым носорогом из Африки.

Теперь, когда чучело шерстистого носорога готово, его впервые демонстрируют широкой аудитории. Выставка проходит в московском ЦВК Экспоцентр, павильон 3, с 10 до 19 часов. Вход свободный, сообщает пресс-служба Академии наук РС (Я).

Источник: Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ, ЯСИА