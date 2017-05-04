В Москве с аншлагом прошел концерт, посвященный Марку Жиркову

В 2017 году серия юбилейных мероприятий, посвященных выдающемуся общественному и государственному деятелю, композитору и энтузиасту музыкального развития республики проводится во исполнение распоряжения Главы РС(Я) Егора БОРИСОВА «О 125-летии со дня рождения М.Н.Жиркова» в Якутии и в Москве, где Марк Жирков постигал азы композиторского дела в стенах Московской государственной консерватории им.П.Чайковского.

Одним из самых значимых в череде юбилейных событий стал концерт мастеров искусств Якутии на сцене Малого зала консерватории им.Чайковского, который прошел с аншлагом в эти дни. В программе концерта прозвучали произведения не только Марка ЖИРКОВА, но и его последователей – современных якутских композиторов: Соната-мистерия «Заклинание удаганки» Кирилла ГЕРАСИМОВА, «Песня каюра», Соната для скрипки и альта Николая БЕРЕСТОВА, Струнный квартет, «Песня стерхов» для фортепиано Владимира КСЕНОФОНТОВА, «Ритуальный танец шамана» для фортепиано, «Раздумье» для флейты Захара СТЕПАНОВА, Три арабески для фортепиано, Соната для трубы и фортепиано Егора НЕУСТРОЕВА, Соната для фортепиано Полины ИВАНОВОЙ и Фантазия на тему М.Жиркова молодого Николая МИХЕЕВА.

Программу открыли приветственный тойук в исполнении Алисы САВВИНОВОЙ, студентки Российской академии музыки им.Гнесиных и чарующая хомусная импровизация виртуоза-хомусиста мира, заслуженной артистки РС(Я) Альбины ДЕГТЯРЕВОЙ.

В этот вечер столичная публика тепло приняла фрагменты из оперы М.ЖИРКОВА и Г.ЛИТИНСКОГО «Нюргун Боотур» в исполнении солистов оперы: народного артиста Якутии Николая ПОПОВА (песня Үрүҥ Уолана), заслуженной артистки РФ и РС(Я) Марины СИЛИНОЙ (ария Туйаарымы Куо), заслуженной артистки РС(Я) Феодосии ШАХУРДИНОЙ (песня Айыы Умсуур), лауреата международных конкурсов Егора КОЛОДЕЗНИКОВА (песня Ньургун Боотура), Марии МИХАЙЛОВОЙ (вторая песня Туйаарымы Куо). Концертмейстером выступила лауреат международных конкурсов Наталья ШАДРИНА.

Украшением вечера стало выступление талантливой молодежи – учащихся Вилюйской детской школы искусств имени М.Н.Жиркова Виктора ГРИГОРЬЕВА (фортепиано), Анастасии ЯКОВЛЕВОЙ (фортепиано), студента Московской консерватории им.П.И.Чайковского Максима НОГОВИЦЫНА (виолончель), аспирантки Венской консерватории Джулияны СЛЕПЦОВОЙ (фортепиано), Елены МИХЕЕВОЙ и многих других.

Произведения якутских композиторов слушателям экспрессивно и ярко преподнес лауреат международных конкурсов — струнный ансамбль Arco ARTico Государственной филармонии Якутии им.Г.М.Кривошапко (руководитель – Андрей ДЕДЮКИН). Московскому слушателю особенно запомнился “Хомус” для хомуса и струнных Михеева в исполнении ансамбля и хомусистки Алисы Саввиновой.

Коллективу Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, выпускником которой является Марк Жирков, и слушателям вечера слова приветствия произнес I заместитель постоянного представителя РС(Я) при президенте РФ в Москве Юрий ЗАБОЛЕВ, заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина преподнесла памятный чороон в знак благодарности и уважения от имени земляков композитора. Виталий КАТКОВ, проректор консерватории по концертной деятельности, заслуженный деятель культуры РФ, со словами признательности подарил якутской делегации редкий юбилейный набор дисков с записями выдающихся музыкантов мира, выступавших на сцене Москвоской консерватории, выпущенных в ограниченном количестве навстречу 150-летию с момента основания учебного заведения.