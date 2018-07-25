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В Москве прошло торжественное собрание, посвященное заслугам председателя совета министров ЯАССР

20 июля, в день столетия со дня рождения Председателя Совета Министров ЯАССР в 1966 – 1979 годах Ивана Ивановича Петрова, в Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте России состоялось торжественное собрание общественности, посвященное его роли в социально-экономическом развитии республики.

Иван Иванович  Петров прошёл большой трудовой путь от агронома МТС Коми-Пермяцкого национального округа Пермской области до председателя Совета министров Якутской АССР. Будучи председателем Совмина, Иван Иванович побывал почти во всех районах Якутии и внес большой вклад в повышении роли Совета Министров в решении вопросов дальнейшего развития экономики и культуры Якутии.

В эту юбилейную дату в стенах постпредства собрались родные Ивана Ивановича — сын Николай, дочь Нина, зять Виктор, внучки Юлия и Влада. Вспомнить историю совместной работы пришли его  коллеги и друзья – все  те, кому довелось лично быть знакомым с Петровым  — Председатель КГБ при Совмине Якутии Евгений Первенцев, заместитель Председателя Совмина ЯАССР Александр Матвеев, экс-заммэра Якутска Михаил Соркин, бывший постпред Якутии Александр Шубин, зампредседателя Якутского землячества Людмила Павлова и другие.

Выразив признательность родственникам Ивана Ивановича, постоянный представитель Якутии Андрей Федотов отметил его большой вклад в становление экономики республики. «Работая рука об руку с легендарным лидером Якутии Гавриилом Иосифовичем Чиряевым, Иван Иванович Петров стал исторической фигурой. Благодаря энтузиазму этих людей, заложены основы развития нашей республики. Именно в те времена страна заговорила о Южно-Якутском территориальном комплексе, началось строительство железнодорожной магистрали, на карте появился город Удачный, возводилась Вилюйская ГЭС, обнаружены нефть и газ, в столице республики появилась канализация, в домах пошла горячая вода, а дороги Якутска  покрывались твердыми материалами. Все это было впервые. Команда, в которой работал Иван Иванович, подняла республику на совершенно новый уровень, перевела наш край из прошлой эпохи в настоящую», — сказал Андрей Федотов.

Сын Ивана Ивановича, Николай Иванович поблагодарил весь якутский народ, правительство республики, представительство и лично Первого президента Михаила Ефимовича Николаева за память о заслугах его отца.  Николай Петров все эти годы бережно хранил мемуары своего отца, и теперь, в дату столетнего юбилея, в постпредстве вышла иллюстрированная  брошюра, получившая название «Записки советского работника». На ее страницах  Иван Иванович в подробностях описывает свои воспоминания о работе в Якутии.

Участники мероприятия отметили важность и актуальность встречи, посвященной исторической дате. «Нашим современникам  нужно перенимать энергию и энтузиазм людей, работавших в те славные времена. Сегодняшняя  встреча не о прошлом, она  о будущем. Мы должны продолжать традиции наших предков и смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом, выстраивая новую жизнь. Ровно так, как делали они», — считает Андрей Федотов.

Об Иване Ивановиче Петрове:

Иван Иванович Петров родился в Пермской губернии, окончил Уфимский сельхозтехникум , а первым местом его работы была Юсвинская МТС Коми-Пермяцкого национального округа. Начало Великой Отечественной войны застало Ивана Ивановича директором Дубровской МТС, в послевоенный период его назначают Первым секретарем Калининского райкома КПСС Пермской области, затем он продолжает работать Первым заместителем председателя исполкома Пермского областного совета депутатов трудящихся.

Иван Иванович  обладал исключительными человеческими качествами, его ценили и уважали, даже отсутствие высшего образования не препятствовало его новым назначениям. Наступил 1966 год, переломный год в семье Петровых.  Ивана Ивановича вызывают в Москву, и на приеме у Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева он   получает предложение  выехать на работу в Якутию.  В ноябре 1966 года Иван Иванович Петров приступает к обязанностям Председателя Совета Министров ЯАССР, в этой должности  он будет работать до 1979 года.

За период работы в качестве председателя Совета министров ЯАССР И.И.Петров с 1963 года избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и ЯАССР; делегатом XXIV, XXV съездов КПСС. Был награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями СССР. В 1972 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР».

Источник: Пресс-служба Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ.
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