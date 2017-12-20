В Москве продан рекордный объем якутской продукции на 17 тонн

На Днях Якутии в Москве реализован рекордный объем якутской продукции на 17 тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я).

«В этом году мы представили в Москве небывалый ассортимент якутской продукции из 700 наименований, с учетом масштабов мероприятий. Если на ежегодной ярмарке «Золотая осень» мы продавали в среднем 10 тонн товаров, то на этот раз 17 тонн – эти результаты говорят сами за себя» — прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Семен Потапов.

После розничных продаж на ярмарке, часть продукции была распределена между оптовыми покупателями, которые участвовали в дегустации, и крупнейшим продовольственным центром в России «Фуд Сити». В Якутск привезли только некоторую часть продукции длительного хранения, а именно сливочное масло и мясные полуфабрикаты. Также якутская продукция будет выставлена на Межрегиональных рождественских ярмарках в Москве.

Организаторы выставки отмечают, что наибольшим спросом традиционно пользовалась якутская рыба как в свежемороженом, так и в копченом виде: чир, омуль, нельма, муксун. Также у столичных потребителей пользуются спросом мясные деликатесы из оленины и жеребятины, конина и говядина холодного копчения. Наибольший ажиотаж на ярмарке вызвало земляничное варенье, которое было полностью раскуплено в первые часы.

Всего в Днях Якутии приняло участие 20 производителей местной продукции. Лучшие результаты продаж среди якутских производителей у МПК «Скиф», ОАО «Туймаада-Агроснаб», АО «Таба», ФАПК «Якутия» и сельскохозяйственных кооперативов «Полюс холода», «Амма» и «Чурапча».

Напомним, продовольственные ярмарки в Москве прошли в рамках Дней Якутии в Москве и Дней Дальнего востока. Всего якутские производители приняли участие в пяти продовольственных ярмарках и представили широкий ассортимент мясной, рыбной, молочной и ягодной продукции под брендом «Сделано в Якутии».