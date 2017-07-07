В Москве при получении взятки в 40 млн рублей задержан якутский «бизнесмен в погонах»

В Москве при получении взятки в 40 млн. рублей задержали Савву АЛЕКСЕЕВА, сообщает News.Ykt.Ru. Это имя и раньше упоминалось в СМИ в качестве офицера ФСБ, бывшего советника мэра Якутска на общественных началах и заместителя председателя Третейского суда при Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия).

Как сообщает издание, 4 июля в Москве при получении около 40 миллионов рублей задержан Савва Усементаевич Алексеев.

По данным источника News.Ykt.Ru, Алексеев проживает в Якутске и вылетел в Москву для того, чтобы «какая-то фирма вернула ему долг». В итоге Савву Усементаевича задержали при получении им около 40 миллионов рублей, в настоящее время он ожидает суда, где будет избрана мера пресечения.

«В таких случаях всегда бывает арест, его должны определить в Лефортово на период проведения следственных действий», — отметил собеседник редакции.

В настоящее время молодой пенсионер, помогает по бизнесу родителям, владеющим фирмой «РозТор».



По сведениям News.Ykt.Ru, Алексеева задержали сотрудники центрального управления ФСБ России при получении предполагаемого «отката» от чувашской фирмы «ДОРИСС», которая занимается ремонтом дорог в Якутске.

Савва Алексеев и раньше упоминался в скандальных публикациях. Например, мелькало его имя в «деле ДОРЖИЕВА». Как сообщалось, у несостоявшейся покупательницы Крытого рынка Антонины АЛЕКСЕЕВОЙ есть сын Савва АЛЕКСЕЕВ, офицер ФСБ. И далее о том, что в ФСБ три месяца допрашивали Надежду ЗАХАРЕВИЧ – «единоличную владелицу рынка». «Именно коллеги Саввы Алексеева по ФСБ, чьи усилия удивительным образом совпали с коммерческими интересами его семьи и торговой сети «РОЗТОР», три месяца допрашивали Надежду ЗАХАРЕВИЧ. После чего она дала показания против Валерия ДОРЖИЕВА, которые и послужили поводом для его уголовного преследования», — сообщает сайт в поддержку Валерия Доржиева http://dorzhiev.info/news/386/.



На сайте «Свободная касса» (http://s-kassa.com), посвященном «бизнесу в погонах» имеются любопытные сведения о том, как сотрудник УФСБ РС(Я) АЛЕКСЕЕВ Савва Усементаевич требовал от некой КУЗИНОЙ Н.В. отказаться от полномочий конкурсного управляющего ООО «Ресурс-холдинг» в пользу ВЕШКУРОВА Д., а в противном случае угрожал уголовным преследованием.

И это только те сведения, которые просочились в прессу. Создается впечатление, что рэкет был вполне привычным делом для офицера ФСБ Саввы Усементаевича АЛЕКСЕЕВА. И вот теперь пришла новость о том, что он задержан в Москве при получении крупной взятки.