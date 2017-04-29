В Москве презентованы печатные издания по 125-летию со дня рождения Марка Жиркова

Вчера, 28 апреля, в столице страны стартовали мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения первого якутского композитора, основоположника профессионального музыкального искусства Якутии Марка Николаевича ЖИРКОВА. В 2017 году серия юбилейных мероприятий, посвященная выдающемуся общественному и государственному деятелю, композитору и энтузиасту музыкального развития республики проводится во исполнение распоряжения главы РС(Я) Егора БОРИСОВА «О 125-летии со дня рождения М.Н.Жиркова» в Якутии и в Москве, где юный Марк Жирков постигал азы композиторского дела в стенах Московской государственной консерватории им.П.Чайковского.

В этот день в Постоянном представительстве региона в Москве прошла презентация печатных изданий, увидевших свет навстречу знаменательной дате – фотоальбом, состоящий из уникальных архивных материалов, и специальный выпуск литературно-художественного, историко-краеведческого журнала «Московский журнал» тиражом в 40 тысяч экземпляров. Гостям мероприятия – представителям Московской государственной консерватории имени П.Чайковского, редакции журнала, музыкальному сообществу столицы и Якутии были представлены фотовыставка и виртуальный показ редких архивных документов, связанные с жизнью и творчеством композитора, выставка детских рисунков «Марк Жирков глазами детей».



Собравшихся гостей приветствовал I заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации Юрий ЗАБОЛЕВ, отметив при этом то, что «жизнь Марка Жиркова- яркий пример служения родному народу, деятельности во благо его социально-экономического развития». Юрий Вадимович подчеркнул то, что «являясь выходцем из обыкновенной казачьей многодетной семьи, где росли 11 детей, Марк Николаевич достиг таких высот, о котором и по прохождении столетия, говорит вся музыкальная общественность республики и страны. Я рад, что жизнь и обширная деятельность этого человека нашли отражение в таких достойных изданиях, которых мы сегодня презентуем».

Заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина СИЛИНА подчеркнула связь Москвы с выдающимся композитором: «Не зря юбилейные события проводятся в Москве, — сказала она, — именно в этом городе, в стенах легендарной консерватории имени Чайковского юный Марк постигал азы композиторского искусства, это город, подаривший нам первого композитора и выдающегося деятеля музыкального искусства». Замминистра подчеркнула, что наследие Марка Жиркова по истечению десятилетий не теряет своей актуальности, и сегодня к нему приковано внимание музыкантов, исполнителей, ученого сообщества, музыковедов. «Став выпускником прославленной консерватории, Марк Николаевич много думал о музыкальной судьбе родной республики. Благодаря его умению сплачивать, он смог объединить не только разные музыкальные культуры, но и находил сподвижников, в содружестве с которыми он оставил после себя разноплановое наследие»,- сказала Марина Силина.

В презентации печатных изданий Марка Жиркова приняли участие глава муниципального района «Вилюйский улус (район)» Сергей ВИНОКУРОВ, заместитель главы района по социальной политике Венера ТИХОНОВА, музыковед, кандидат искусствоведения Татьяна ПАВЛОВА-БОРИСОВА, директор Музея музыки и фольклора народов Якутии, народная артистка республики Аиза РЕШЕТНИКОВА, энтузиаст изучения жизни и деятельности композитора, заслуженный работник культуры Надежда ИВАНОВА и многие другие.

Спикеры мероприятия подчеркнули феномен универсальности Жиркова – в свое время он был музыкальным организатором, педагогом, плодотворным композитором, концертмейстером, дирижером в одном лице; поделились информацией о мероприятиях на малой родине композитора и республиканского, всероссийского масштаба, призванных увековечивать имя выдающегося деятеля искусства.

29 апреля в родной консерватории композитора пройдет круглый стол «Вклад М.Н.Жиркова в развитие музыкального искусства Якутии» и состоится концерт мастеров искусств Якутии.

Источник: Пресс-служба Министерства культуры и духовного развития РС(Я)