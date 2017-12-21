В Москве поставят пьесу якутского драматурга

В Театре Наций показывают первый театральный сериал, который состоит из 5 спектаклей-эскизов по мотивам романа-эпопеи А.И. Солженицына «Красное колесо», над которым он работал практически всю жизнь. Это произведение о России 1914—1917 годов, о Первой мировой войне, Февральской и Октябрьск ой революциях 1917 года.

Идея создания целой серии спектаклей по произведению Александра Солженицына принадлежит художественному руководителю Театра Наций, народному артисту России Евгению Миронову. Также этот экспериментальный театральный проект был поддержан супругой писателя Наталией Солженицыной. Куратор проекта – режиссер Талгат Баталов. Постановка спектаклей по «Красному колесу» посвящена 100-летию Великой Октябрьской Революции, а также приурочена юбилею А.И. Солженицына, которому в следующем 2018 году исполнилось бы 100 лет. Показ спектаклей начался 11 декабря и закончится 24 декабря. Над созданием этого театрального сериала работали творческие команды, состоящие из драматургов и режиссеров из разных городов России, в том числе из Якутска.

23 декабря будет показана пьеса «Ячейка» драматурга Михаила Башкирова, который представляет в этом интересном проекте Якутию. Поставил спектакль молодой режиссер, автор проектов в Gogol School, Центре им. Вс. Мейерхольда, Егор Матвеев. Пьеса состоит из нескольких эпизодов или скетчей – это «сериал внутри сериала». Он посвящен большевикам – вернее, одной их «ячеек», разбросанных по пылающему революционным огнем Петербургу. Зритель, будто в калейдоскопе, видит представителей разных слоёв населения, которых в одном месте могла собрать лишь национальная катастрофа… На сцене появляются рабочий Гвоздев, теоретик переворота Розенбом, колдунья Аграфена, эвен Холчохо, великий князь Михаил и другие персонажи. Это разрозненный, растерянный народ, который творил собственную историю, при этом едва ли понимая суть революционных процессов…

Стоит отметить, что Михаил Башкиров сам родом из Москвы, но с 2016 года проживает в Якутске и работает доцентом на кафедре международных исследований ИЗФиР СВФУ. Является специалистом по Канаде, кандидат исторических наук. Но одновременно с научной в последние годы лет занимается творческой деятельностью. За эти годы было поставлено несколько его пьес, дважды был участникоммосковск ого фестиваля молодой драматургии «Любимовка».

За время его жизни уже в Якутске вышло несколько произведений, которые были написаны им здесь. Сложился замечательный тандем с режиссером Саха Театра Сергеем Потаповым, с которым у них состоялись театральные премьеры в течение этих двух лет. Перу М. Башкирова принадлежат пьеса «Ванапаган», поставленная в эстонском театре «R.A.A.A.M» в Таллине в 2016 г., и пьеса «Тарас», поставленная в Санкт-Петербурге в театре «Балтийский дом» в 2017 г. Также М. Башкиров выступил в качестве сценариста в фильме «Уол о5ото», который вышел в прокат якутских кинотеатров этой осенью. Также режиссером В. Мункуевым был снят короткометражный фильм «Дьол» по рассказу «Ануфриев», написанному М. Башкировым в соавторстве с Д. Камозиным еще в 2011 году.

Премьера состоится в новом пространстве Театра Наций уже в эту субботу 23 декабря.