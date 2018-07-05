В Москве показали документальный фильм «Генезис 2.0»

В Москве прошел премьерный показ документального фильма «Генезис 2.0» режиссеров Кристиана Фрая и Максима Арбугаева. Картина длится два часа и также как и первая часть рассказывает об охотниках за бивнями мамонта, передает телеканал «Якутия 24».

Фильм рассказывает, как на севере региона жители Якутии охотятся за бивнями мамонта, а также об исследователях, ведущих поиски мамонтовых костей с целью изучения.

Режиссером фильма выступил студент пятого курса ВГИКа Максим Арбугаев. Свою творческую карьеру он начал с короткометражек о жизни и условиях Крайнего Севера. Фильм «Генезис 2.0» он решил снимать после того, как провел два месяца на Новосибирских островах с искателями бивней мамонта.

Фильм состоит из двух частей. Вторую часть фильма снял швейцарский режиссер Кристиан Фрай, который является также продюсером кинофильма.

Отметим, что документальная лента режиссеров Кристиана Фрая и Максима Арбугаева «Генезис 2.0» получила главный приз 15-го Сеульского фестиваля экологического кино, а также победила на национальном американском фестивале независимого кино «Сандэнс».

По словам режиссера Максима Арбугаева было большой честью участвовать в данных фестивалях.

Показы документального фильма Кристиана Фрая и Максима Арбугаева «Генезис 2.0» стартуют в Якутске с 9 августа.