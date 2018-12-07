В Москве поддержали предложение якутян

6 декабря заместитель Председателя Правительства Якутии Денис Белозеров выступил с докладом «Восточная Арктика: перспективы и цели развития» на пленарном заседании Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Модератором заседания выступил заведующий кафедрой рационального природопользования географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Слипенчук. В дискуссии приняли участие президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Кучерявый, депутат Государственной Думы Григорий Ледков, руководство ряда арктических регионов России: Архангельской области, Карелии, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и других.

Денис Белозеров отметил недостаточную развитость инфраструктуры в Таймыро-Туруханской, Северо-Якутской и Чукотской опорных зонах, которая обуславливает необходимость развития региональных морских портов и всей транспортной инфраструктуры в совокупности: в Якутии это, в первую очередь, реконструкция морского порта Тикси и порта Зеленый Мыс и продолжение строительства участка дороги Зеленый Мыс – граница Чукотского автономного округа.

Также докладчик заявил, что «развитие Арктики требует высокого уровня человеческого капитала». Кадровая политика, как важный приоритет, должна обеспечить профессионалами Арктику – территорию, требующую применения и внедрения новых энергоэффективных технологий, новых типов транспорта, активизации прикладных научных исследований. В Восточном секторе российской Арктики предлагается создать Международный центр научных исследований Арктики для комплексного изучения природной среды, ресурсов шельфа, глобального потепления, атмосферы и гидросферы.

«Хотелось бы, чтобы население Арктики быстрее ощутило эффект от реализации масштабных арктических проектов. Поэтому хочу выразить пожелание скорейшего принятия федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации», — резюмировал Денис Белозеров.

По завершению выступления Дениса Белозерова модератор заседания Михаил Слипенчук предложил внести в проект резолюции форума пункт о включении восьми районов Якутии в состав Арктической зоны, адресованный в Государственную Думу России.

Работа форума завершится 7 декабря. По окончании форума будут подведены ежегодные итоги арктической повестки и в марте будущего года будет выпущена общественная резолюция за 2018 год.